SV Heldenberg feiert knappen Heimsieg gegen SC Mautern

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:47

In einer spannenden Partie der 1. Klasse Nordwest-Mitte setzte sich der SV Heldenberg knapp mit 2:1 gegen den SC Mautern durch. Während die Heldenberger in der ersten Halbzeit eine souveräne Führung herausspielen konnten, wurde es in der zweiten Hälfte noch einmal richtig eng. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Spielminuten, als die Mauterner in Unterzahl den Anschlusstreffer erzielten.

Frühe Führung durch den SV Heldenberg

Das Spiel begann vielversprechend für den Sportverein Heldenberg. Schon in der 30. Minute erzielte Raphael Ponzauner das 1:0 für die Gastgeber. Der Treffer kam nach einem gut ausgespielten Angriff und setzte die Mauterner früh unter Druck. Die Heldenberger spielten weiterhin dominant und drängten auf ein weiteres Tor.

Nur zehn Minuten später, in der 40. Minute, konnte Florian Schmidt den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter des SC Mautern keine Chance. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Mautern kämpft sich zurück ins Spiel

Nach dem Wiederanpfiff in der 46. Minute zeigten die Mauterner, dass sie das Spiel noch nicht aufgegeben hatten. Der Spieler Reischer brachte neuen Schwung in die Partie, doch trotz einiger Bemühungen blieben sie zunächst erfolglos.

In der 50. Minute sorgte Reischer erneut für Aufsehen mit einem gefährlichen Flankenlauf, doch die Abwehr des SV Heldenberg blieb standhaft. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und in der 67. Minute musste der SC Mautern einen herben Rückschlag hinnehmen. Marko Paurevic sah die Rote Karte und musste den Platz verlassen. Diese Entscheidung sorgte für Unruhe auf und neben dem Platz.

Trotz der numerischen Unterlegenheit gab der Sportclub Mautern nicht auf. In der 90. Minute gelang Fabian Auer der Anschlusstreffer zum 2:1, was für einen spannenden Schlussspurt sorgte. Die Heldenberger gerieten noch einmal unter Druck, konnten jedoch den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Schließlich endete die Partie nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem 2:1-Erfolg für den SV Heldenberg. Während die Gastgeber über drei wichtige Punkte jubelten, musste der SC Mautern trotz einer beherzten Aufholjagd ohne Zählbares die Heimreise antreten.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Heldenberg : Mautern - 2:1 (2:0)

93 Fabian Auer 2:1

40 Florian Schmidt 2:0

30 Raphael Ponzauner 1:0

