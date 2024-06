Der SCU Gars/Kamp dominiert SC Traismauer mit einem klaren 5:1-Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:31

In der 26. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte trafen der SCU Gars/Kamp und der SC Traismauer aufeinander. Die Hausherren legten einen fulminanten Start hin und führten zur Halbzeit bereits mit 4:0. Trotz eines Ehrentreffers der Gäste in der zweiten Hälfte war das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon entschieden. Der SCU Gars/Kamp setzte mit einem weiteren Tor in der Schlussphase den Schlusspunkt und sicherte sich einen überzeugenden 5:1-Sieg.

Blitzstart für den SCU Gars/Kamp

Von Beginn an zeigte der SCU Gars/Kamp, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Die Gastgeber begannen sofort, Druck auf die Gäste auszuüben. Diese offensive Spielweise zahlte sich schon früh aus. In der 9. Minute gelang Andreas Ringswirth das erste Tor für den SCU Gars/Kamp. Ringswirth nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SC Traismauer aus und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung.

Die Hausherren ließen nicht locker und erhöhten in der 20. Minute durch abermals Andreas Ringswirth auf 2:0. Ringswirth zeigte erneut seine Torgefährlichkeit und bewies, warum er zu den Schlüsselspielern seines Teams zählt. Der SC Traismauer schien überrumpelt und fand kaum ins Spiel. Das Team von SCU Gars/Kamp nutzte dies geschickt aus und erhöhte in der 28. Minute durch Elias Steiner auf 3:0. Steiner setzte sich geschickt gegen die Verteidigung der Gäste durch und verwandelte sicher.

In der 35. Minute gelang Hakki Hakan Yilmaz das vierte Tor für den SCU Gars/Kamp. Mit diesem Treffer war die Partie zur Halbzeit praktisch schon entschieden. Der Sportclub Union Gars/Kamp dominierte das Geschehen nach Belieben und ließ den Gästen kaum Raum für eigene Aktionen.

SC Traismauer gelingt der Ehrentreffer

Nach der Halbzeitpause versuchte der SC Traismauer, ins Spiel zurückzufinden. In der 75. Minute belohnte sich das Team schließlich mit einem Tor. Rene Stockinger erzielte den Ehrentreffer für die Gäste zum 4:1. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde schnell zunichte gemacht, denn der SCU Gars/Kamp kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen und ließ keine weiteren Chancen zu.

In der 88. Minute setzte Armin Kamenjasevic den Schlusspunkt für den SCU Gars/Kamp. Mit seinem Treffer zum 5:1 besiegelte er endgültig den klaren Sieg seines Teams. Kurz darauf, in der 90. Minute, ertönte der Schlusspfiff und das Spiel endete mit einem verdienten 5:1 für den SCU Gars/Kamp.

Der Sportclub Union Gars/Kamp zeigte über die gesamte Spieldauer hinweg eine beeindruckende Leistung und ließ dem SC Traismauer keine Chance. Die Gäste hatten zwar einen kurzen Moment des Aufbäumens, doch insgesamt war der SCU Gars/Kamp das klar bessere Team und sicherte sich verdient drei Punkte.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Gars : Traismauer - 5:1 (4:0)

88 Armin Kamenjasevic 5:1

75 Rene Stockinger 4:1

35 Hakki Hakan Yilmaz 4:0

28 Elias Steiner 3:0

20 Andreas Ringswirth 2:0

9 Andreas Ringswirth 1:0

