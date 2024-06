Spannendes Duell: SC Mautern bezwingt SV Spitz mit 3:2

Spielberichte

In einem aufregenden Spiel in der 1. Klasse Nordwest-Mitte sicherte sich der SC Mautern einen knappen 3:2-Sieg gegen den SV Spitz. Trotz eines frühen Rückstands zeigten die Mauterner eine beeindruckende Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. Die Zuschauer erlebten ein packendes Match mit zahlreichen Höhepunkten und einer dramatischen Schlussphase, in der Daniel Leutgeb den entscheidenden Treffer erzielte.

Früher Schock für die Mauterner

Das Spiel begann mit hohem Tempo und schon in der ersten Minute wurde der Anpfiff gegeben. Doch der SV Spitz nutzte eine frühe Gelegenheit, um in Führung zu gehen. Bereits in der 7. Minute gelang Sebastian Holzbauer der erste Treffer des Spiels. Ein schöner Angriff über die rechte Seite führte zu einer präzisen Hereingabe, die Holzbauer gekonnt verwandelte. Der Sportclub Mautern war sichtlich geschockt und musste sich erst einmal sortieren.

Die Gastgeber brauchten einige Minuten, um ins Spiel zu finden, und es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch. Beide Mannschaften zeigten sich offensiv ausgerichtet, doch es dauerte bis zur 35. Minute, ehe der SC Mautern den Ausgleich erzielen konnte. Clemens Reischer traf zum 1:1 und sorgte damit für Erleichterung bei den heimischen Fans. Ein platzierter Schuss aus kurzer Distanz ließ dem Torwart der Spitzer keine Chance.

Dramatische Schlussphase mit Happy End für Mautern

Nach der Pause blieb das Spiel spannend und umkämpft. In der 70. Minute schlug der SV Spitz erneut zu und ging durch ein Tor von Peter Donabaum wieder in Führung. Die Spitzer zeigten sich kaltschnäuzig und nutzten eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Mauterner aus. Doch die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und erhöhten den Druck auf die Gäste.

Der Sportclub Mautern kämpfte verbissen um den Ausgleich und wurde in der 73. Minute belohnt. Florian Ettenauer erzielte das 2:2 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Es war ein sehenswerter Treffer, bei dem Ettenauer aus rund 20 Metern abzog und den Ball unhaltbar im Netz versenkte. Die Partie war nun wieder völlig offen, und beide Mannschaften drängten auf den Sieg.

In der 81. Minute folgte schließlich der entscheidende Moment des Spiels. Daniel Leutgeb traf zum 3:2 für den SC Mautern und ließ die Heimfans jubeln. Ein präziser Pass in den Strafraum fand Leutgeb, der eiskalt abschloss und seinem Team den Sieg sicherte. Der SV Spitz versuchte in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Mauterner Verteidigung stand sicher.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war die Freude beim SC Mautern groß, während die Spitzer enttäuscht vom Platz gingen. Das Spiel endete mit 3:2 zugunsten des Sportclubs Mautern, der damit einen weiteren Heimsieg feiern konnte.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mautern : Spitz - 3:2 (1:1)

81 Daniel Leutgeb 3:2

73 Florian Ettenauer 2:2

70 Peter Donabaum 1:2

35 Clemens Reischer 1:1

7 Sebastian Holzbauer 0:1

