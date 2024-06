Spannung pur: SC Getzersdorf ringt USC Kirchberg/Altenwörth mit 2:1 nieder

Spielberichte

In einem packenden Duell der 1. Klasse Nordwest-Mitte setzte sich der SC Getzersdorf mit 2:1 gegen USC Kirchberg/Altenwörth durch. Die Getzersdorfer gingen früh in Führung und konnten diese bis zum Schluss verteidigen, obwohl die Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth in der Schlussphase nochmal Druck machte. Ein spannendes Spiel, das sowohl den Fans als auch den Spielern einiges abverlangte.

Frühe Führung für die Getzersdorfer

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Gleich nach dem Anpfiff um 16:00 Uhr legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr. Aber erst in der 38. Minute war es dann soweit: Patrick Denk brachte den SC Getzersdorf mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Denk nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth eiskalt aus und ließ dem Torhüter keine Chance. Die frühe Führung brachte Selbstvertrauen und Stabilität ins Spiel der Getzersdorfer.

Bis zur Halbzeit blieb es beim 1:0, wobei beide Teams Chancen hatten, das Ergebnis zu verändern. Der SC Getzersdorf zeigte sich besonders in der Defensive solide und ließ nur wenige gefährliche Aktionen der Gäste zu. Auf der anderen Seite hätte der Sportclub Getzersdorf seine Führung sogar ausbauen können, scheiterte jedoch mehrfach am gut aufgelegten Torhüter der Gäste.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause drängten beide Teams auf weitere Tore. In der 61. Minute erhöhte Mario Weissinger auf 2:0 für die Getzersdorfer. Weissinger setzte sich gegen mehrere Verteidiger durch und verwandelte eiskalt. Mit diesem Tor schien der SC Getzersdorf auf dem besten Weg zu einem sicheren Sieg.

Doch die Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth gab sich nicht auf. In der 82. Minute erzielte Abdel Rahman Elghandour den Anschlusstreffer zum 2:1. Elghandour nutzte eine Verwirrung in der Abwehr der Gastgeber und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Die Schlussphase war nun an Dramatik kaum zu überbieten. USC Kirchberg/Altenwörth warf alles nach vorne und versuchte, den Ausgleich zu erzwingen. Die Getzersdorfer verteidigten jedoch mit allem, was sie hatten, und konnten schließlich den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie mit dem Endstand von 2:1 für den SC Getzersdorf. Es war ein hart erkämpfter Sieg, der den Getzersdorfern drei Punkte im Kampf um den zweiten Tabellenplatz einbrachte. Beide Teams lieferten eine beeindruckende Vorstellung ab und zeigten, warum sie zu den spannenden Mannschaften der Liga gehören.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Getzersdorf : Kirchberg/Altenwörth - 2:1 (1:0)

82 Abdel Rahman Elghandour 2:1

61 Mario Weissinger 2:0

38 Patrick Denk 1:0

