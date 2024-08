USV Atzenbrugg/H. eliminiert SV Ziersdorf mit 4:1

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 10:52

In einer beeindruckenden Vorstellung, vor etwa 230 Zuschauern, setzte sich der USV Atzenbrugg/H. deutlich mit 4:1 gegen den SV Ziersdorf durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Atzenbrugger den Grundstein für ihren Erfolg und ließen den Ziersdorfern kaum eine Chance. Trotz eines späten Ehrentreffers von Haris Garagic konnte der Sportverein Ziersdorf die Niederlage nicht mehr abwenden.

Frühe Führung für Atzenbrugg

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, übernahm der USV Atzenbrugg/H. die Kontrolle. Bereits in der 6. Minute erzielte Maximilian Müllner das erste Tor des Spiels und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer schien die Atzenbrugger zu beflügeln, denn sie setzten die Ziersdorfer weiterhin unter Druck.

In der 12. Minute erhöhte Jürgen Sprengnagel auf 2:0 für die Gäste. Der SV Ziersdorf hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und ließ dem Gegner zu viel Raum. Die Atzenbrugger nutzten dies eiskalt aus und zeigten sich vor dem Tor sehr effizient.

Die erste Halbzeit blieb danach zwar torlos, aber die Gäste dominierten weiterhin das Geschehen auf dem Platz. Der Sportverein Ziersdorf konnte nur selten für Entlastung sorgen und hatte Mühe, selbst gefährlich vor das Tor der Atzenbrugger zu kommen.

Atzenbrugg setzt den Schlusspunkt

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte der USV Atzenbrugg/H., dass sie weiterhin auf Torejagd waren. Bereits in der 46. Minute traf Adis Bronja zum 3:0 und sorgte damit für klare Verhältnisse. Der Treffer direkt nach der Pause raubte den Ziersdorfern endgültig den Wind aus den Segeln.

In der 58. Minute setzte Robert Vanis noch einen drauf und erzielte per Freistoß das 4:0 für die Gäste. Die Partie schien nun endgültig entschieden, und die Atzenbrugger konnten es sich erlauben, einen Gang zurückzuschalten. Dennoch blieben sie die spielbestimmende Mannschaft und ließen dem SV Ziersdorf kaum Raum zur Entfaltung.

In der 77. Minute gelang den Gastgebern schließlich der Ehrentreffer. Haris Garagic traf zum 1:4 und sorgte zumindest für etwas Ergebniskosmetik. Der Treffer änderte jedoch nichts mehr am deutlichen Ausgang der Partie.

In den letzten Minuten passierte nicht mehr viel, und so endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren 4:1-Sieg für den USV Atzenbrugg/H. Der Sportverein Ziersdorf hatte gegen die spielerisch überlegenen Gäste an diesem Tag keine Chance.

Mit diesem Sieg setzte der USV Atzenbrugg/H. ein klares Zeichen in der 1. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte (NÖ) und sicherte sich verdient die ersten drei Punkte der Saison. Für den SV Ziersdorf hingegen gibt es nach dieser deutlichen Niederlage einiges aufzuarbeiten.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Ziersdorf : Atzenbrugg - 1:4 (0:2)

77 Haris Garagic 1:4

58 Robert Vanis 0:4

46 Adis Bronja 0:3

12 Jürgen Sprengnagel 0:2

6 Maximilian Müllner 0:1

