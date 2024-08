USC Ruppersthal ringt SC Lengenfeld in packendem Auftaktspiel nieder

Spielberichte

In einem spannenden Auftaktspiel der 1. Klasse Nordwest-Mitte (NÖ) konnte der USC Ruppersthal den SC Lengenfeld mit 2:1 besiegen. Die Partie, die am Freitag um 18:00 Uhr angepfiffen wurde, bot den rund 100 Zuschauern sowohl aufregende als auch kontroverse Momente. Besonders die erste Halbzeit, in der die Ruppersthaler ihre beiden Tore erzielten, legte den Grundstein für ihren verdienten Sieg. Patrick Hackl konnte in der zweiten Halbzeit noch einmal für den SC Lengenfeld verkürzen, aber es reichte nicht, um die Hausherren zu bezwingen.

Führung für Ruppersthal legt Grundstein

Das Spiel wurde angepfiffen und die Heimischen kamen gleich zu einem Abschluss aufs Lengenfelder Tor, der jedoch souverän von Torwart Christoph Graf pariert wurde. Auch die Gäste ließen sich nicht lange bitten und probierten es in der zweiten Minute mit einem Distanzschuss, der allerdings ebenfalls gut gehalten wurde. Juraj Tomasek vom SC Lengenfeld sorgte in der achten Minute für Aufregung, als er aus gut 20 Metern abzog, der Ball jedoch knapp über das Tor flog.

Die erste wirkliche Chance für die Lengenfelder hatte Mario Franzl in der elften Minute, als er nach einer guten Hereingabe von Tomasek zum Kopfball kam, der jedoch am langen Pfosten vorbeiging. Die Ruppersthaler machten weiter Druck ohne wirklich zwingend zu werden.

In der 30. Minute gelang es dem USC Ruppersthal schließlich, die verdiente Führung zu erzielen. Mustafa Kanteh nutzte einen individuellen Fehler von Moritz Schwaiger eiskalt aus und stellte trocken auf 1:0. Die Gäste waren sichtlich geschockt, und nur wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Nach einem umstrittenen Freistoß für die Ruppersthaler landete der Ball bei Matthias Tschany, der zum 2:0 für die Heimischen traf. Mario Franzl vom SC Lengenfeld blieb dabei verletzt am Boden liegen, doch der Schiedsrichter pfiff nicht ab.

Spannende Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einem ersten Abschlussversuch von Matus Otapka für die Lengenfelder, doch ohne Erfolg. In der 67. Minute konnte der SC Lengenfeld dann endlich einen Treffer landen. Patrick Hackl versenkte einen Freistoß perfekt in den Winkel und verkürzte auf 2:1. Die Spannung war nun greifbar und beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball.

In der 81. Minute sorgte das Wetter für eine kurze Unterbrechung. Aufgrund der Witterung entschied der Schiedsrichter, das Spiel für kurze Zeit zu unterbrechen. Nach einigen Minuten konnte die Partie jedoch fortgesetzt werden. In der Schlussphase versuchten die Lengenfelder alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Ruppersthaler Abwehr stand sicher.

Mit dem Ende der regulären Spielzeit und einer kurzen Nachspielzeit von einer Minute brachte der USC Ruppersthal die verdiente Führung über die Zeit. Der Schlusspfiff ertönte schließlich und die Gastgeber konnten einen hart erkämpften, aber letztlich verdienten 2:1-Sieg feiern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USCR : Lengenfeld - 2:1 (2:0)

67 Patrick Hackl 2:1

47 Matthias Tschany 2:0

30 Mustafa Kanteh 1:0

