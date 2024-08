Offensivfeuerwerk: SC Sitzenberg/R. besiegt USC Kirchberg/Altenwörth mit 7:3

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:40

Der SC Sitzenberg-Reidling zeigte am Sonntag eine beeindruckende Offensivleistung und sicherte sich einen klaren 7:3-Sieg gegen USC Kirchberg/Altenwörth in der 2. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Die Gäste gingen früh in Führung, doch die Hausherren antworteten mit einem Angriff nach dem anderen und konnten am Ende einen deutlichen Sieg feiern. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Benjamin Steinwendtner und Lukas Kucera, die beide mehrfach trafen und maßgeblich zum Sieg des SC Sitzenberg/R. beitrugen.

Blitzstart der Gäste

Das Spiel begann rasant, als USC Kirchberg/Altenwörth bereits in der 3. Minute in Führung ging. Michael Halmer nutzte eine frühe Chance und schoss sein Team mit 1:0 in Front. Der frühe Rückstand schockte den SC Sitzenberg/R. jedoch nicht, und sie antworteten prompt. Bereits in der 14. Minute glich Marcel Marchetti zum 1:1 aus und brachte die Hausherren wieder ins Spiel.

Die Antwort des SC Sitzenberg/R. war damit aber noch nicht beendet. In der 20. Minute erzielte Lukas Kucera das 2:1 und drehte das Spiel zugunsten der Gastgeber. Doch die Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth bewies Kampfgeist und glich nur eine Minute später durch Alin Ginghina zum 2:2 aus. Das muntere Hin und Her setzte sich fort, als Raphael Lamzari in der 23. Minute das 3:2 für den Sportclub Sitzenberg-Reidling markierte. Doch erneut konnten die Gäste ausgleichen: Christoph Weber traf in der 27. Minute zum 3:3-Halbzeitstand.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach einer torreichen ersten Halbzeit startete der SC Sitzenberg/R. fulminant in den zweiten Durchgang. Benjamin Steinwendtner schoss die Hausherren in der 57. Minute mit 4:3 in Führung und baute diese nur zwei Minuten später auf 5:3 aus. Die Gäste aus Kirchberg/Altenwörth fanden keine Antwort mehr auf diese Doppelschläge und gerieten zunehmend unter Druck.

In der 68. Minute war es erneut Lukas Kucera, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 6:3 erhöhte. Der USC Kirchberg/Altenwörth konnte dem Offensivdruck der Hausherren nichts mehr entgegensetzen. Den Schlusspunkt setzte Adam Beno, der in der 89. Minute das 7:3 für den SC Sitzenberg/R. erzielte und damit den Endstand markierte.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 7:3-Sieg für den SC Sitzenberg/R., der mit dieser Leistung ein deutliches Zeichen in der Liga setzte. Die Fans erlebten ein wahres Torfestival, das von vielen spannenden Momenten und einer starken Mannschaftsleistung des Sportclubs Sitzenberg-Reidling geprägt war.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Sitzenberg : Kirchberg/Altenwörth - 7:3 (3:3)

89 Adam Beno 7:3

68 Lukas Kucera 6:3

59 Benjamin Steinwendtner 5:3

57 Benjamin Steinwendtner 4:3

27 Christoph Weber 3:3

23 Raphael Lamzari 3:2

21 Alin Ginghina 2:2

20 Lukas Kucera 2:1

14 Marcel Marchetti 1:1

3 Michael Halmer 0:1

Details

