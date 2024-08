Dominanter Auftritt vom SV Hollenburg: 4:1 Sieg gegen USC Grafenwörth

Spielberichte

Der SV Hollenburg hat in einem überzeugenden Auftritt gegen den USC Grafenwörth einen klaren 4:1-Sieg eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Hollenburger den Grundstein für den Erfolg und führten zur Pause mit 3:0. In der zweiten Hälfte konnte der Sportverein Hollenburg die Führung weiter ausbauen, während die Gäste aus Grafenwörth lediglich den Ehrentreffer erzielten.

Dominante erste Halbzeit der Hollenburger

Die Partie begann fulminant für den SV Hollenburg. Bereits in der vierten Spielminute konnte Marco Rabl die Gastgeber mit 1:0 in Führung bringen. Dieser frühe Treffer setzte den USC Grafenwörth unter Druck und gab den Hollenburgern das nötige Selbstvertrauen.

Nur zwölf Minuten später erhöhte Michal Englman auf 2:0 für die Hollenburger. Die Abwehr der Grafenwörther fand kein Mittel gegen die schnellen Angriffe des Sportvereins Hollenburg. Die Gäste kamen in dieser Phase des Spiels kaum zur Entfaltung und mussten sich überwiegend auf die Defensive konzentrieren.

In der 25. Minute gelang es Ondrej Zybal, die Führung weiter auszubauen. Mit einem sehenswerten Treffer markierte er das 3:0 für den SV Hollenburg. Der Union Sportclub Grafenwörth war sichtlich geschockt und fand bis zur Halbzeitpause keine Antwort auf das dominierende Spiel der Hollenburger. Mit diesem klaren Vorsprung ging es in die Kabinen.

Hollenburg setzt nach, Grafenwörth erzielt Ehrentreffer

Nach der Pause setzte der SV Hollenburg seine offensive Spielweise fort. Die Gastgeber drängten auf das nächste Tor und wurden in der 56. Minute belohnt. Lukas Reisinger erzielte das 4:0 und besiegelte damit endgültig den Sieg für die Hollenburger. Die Grafenwörther hatten bis zu diesem Zeitpunkt große Schwierigkeiten, ins Spiel zurückzufinden.

Die letzten Minuten des Spiels brachten dann doch noch einen Erfolgsmoment für den USC Grafenwörth. In der 88. Minute traf Florian Karner zum 4:1 und erzielte damit den Ehrentreffer für die Gäste. Dieser Treffer konnte jedoch nichts mehr an der klaren Überlegenheit des SV Hollenburg ändern.

Somit stand der 4:1-Erfolg für den SV Hollenburg fest. Die Hollenburger überzeugten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine starke Offensivkraft. Der Union Sportclub Grafenwörth musste sich hingegen mit der klaren Niederlage abfinden.

Der Sieg des Sportvereins Hollenburg in der zweiten Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte (NÖ) zeigt, dass die Mannschaft gut in die Saison gestartet ist und auf einem guten Weg ist, sich in der Liga zu behaupten. Die Grafenwörther werden hingegen ihre Fehler analysieren und versuchen, in den kommenden Spielen bessere Ergebnisse zu erzielen.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Hollenburg : Grafenwörth - 4:1 (3:0)

88 Florian Karner 4:1

56 Lukas Reisinger 4:0

25 Ondrej Zybal 3:0

16 Michal Englman 2:0

4 Marco Rabl 1:0

