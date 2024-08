Torreiches Bezirksderby: SV Zellerndorf triumphiert über SV Ravelsbach

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 13:40

Das Bezirksderby zwischen dem SV Ravelsbach und dem SV Zellerndorf in der 1. Klasse Nordwest-Mitte hielt, was es versprach: Spannung, viele Tore und ein intensives Duell. Am Ende setzten sich die Gäste aus Zellerndorf mit einem beeindruckenden 6:2-Sieg durch. Trotz einer frühen Führung der Zellerndorfer zeigten auch die Ravelsbacher Kampfgeist und kamen zeitweise gefährlich nahe an den Ausgleich heran.

Starker Beginn der Zellerndorfer

Schon nach wenigen Minuten klopften die Zellerndorfer erstmals an und machten früh klar, dass sie die drei Punkte aus Ravelsbach mitnehmen wollten. In der 24. Minute gelang es David Preisler, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen und die Gäste mit 1:0 in Führung zu bringen. Nur acht Minuten später erhöhte Vinzenz Bussek auf 2:0 für den SV Zellerndorf, was den Gastgebern sichtlich zusetzte.

Doch der SV Ravelsbach gab sich nicht so leicht geschlagen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, konnte Arvid Feriz durch einen Elfmeter den Rückstand verkürzen und brachte die Ravelsbacher mit seinem Treffer wieder zurück ins Spiel. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit bei einer knappen 2:1-Führung für die Gäste.

Hochspannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann furios für den SV Ravelsbach. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff gelang Gregor Weber der Ausgleich zum 2:2, nachdem er eine im Training einstudierte Aktion erfolgreich abschloss. Doch der Jubel der Gastgeber währte nicht lange. In der 58. Minute brachte Oleksiy Chereda den SV Zellerndorf erneut in Führung und stellte auf 3:2 für die Gäste.

Der SV Ravelsbach versuchte weiter, den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch es war der SV Zellerndorf, der in der Folge die entscheidenden Akzente setzte. Sebastian Reithofer erhöhte in der 62. Minute auf 4:2 für die Gäste, ehe David Preisler in der 64. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den Spielstand auf 5:2 hochschraubte.

Die Ravelsbacher hatten in der 72. Minute nochmals eine Gelegenheit, als ein Schuss jedoch knapp über das Tor ging. Die Partie war nun entschieden, und in der Nachspielzeit setzte Paul Prechtl mit seinem Treffer zum 6:2 den Schlusspunkt unter eine torreiche Begegnung.

Die Zellerndorfer zeigten über die gesamte Spielzeit hinweg eine starke Leistung und verdienten sich den Sieg mit einer beeindruckenden Offensivleistung. Trotz der Niederlage bewiesen die Ravelsbacher Kampfgeist und konnten phasenweise gut mithalten.

Mit diesem Ergebnis setzt sich der SV Zellerndorf in der Tabelle nach vorne und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der SV Ravelsbach hingegen muss die Niederlage schnell verarbeiten und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, um in der 1. Klasse Nordwest-Mitte wieder in die Erfolgsspur zu finden.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Ravelsbach : Zellerndorf - 2:6 (1:2)

92 Paul Prechtl 2:6

64 David Preisler 2:5

62 Sebastian Reithofer 2:4

58 Oleksiy Chereda 2:3

49 Gregor Weber 2:2

43 Arvid Feriz 1:2

32 Vinzenz Bussek 0:2

24 David Preisler 0:1

