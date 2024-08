Elfmeterdrama in Kirchberg

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 00:26

Eine torarme aber aufregende Partie in der 1. Klasse Nordwest-Mitte (NÖ) zwischen dem USC Kirchberg/Altenwörth und dem SV Heldenberg endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gastgeber. Ein frühes Tor von Stefan Söllner sicherte der Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth den wichtigen Heimsieg. Der SV Heldenberg zeigte sich kämpferisch, doch die Chancenverwertung und starke Paraden von USC-Torwart Anderle Raphael verhinderten den Ausgleich.

Frühe Führung für die Gastgeber

Der USC Kirchberg/Altenwörth und der SV Heldenberg lieferten sich von Beginn an einen intensiven Schlagabtausch. Bereits nach wenigen Minuten setzten die Heldenberger die Heimelf unter Druck. Doch die erste klare Möglichkeit ergab sich für die Gäste erst in der 33. Minute, als Heider den Ball nur ans Außennetz setzte.

In der 40. Minute verursachte Anderle Raphael, der Torwart des SV Heldenberg, einen Elfmeter, nachdem er einen Stürmer im Strafraum zu Fall brachte. Stefan Söllner trat für die Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth an und verwandelte den Strafstoß scharf und platziert ins linke Eck (42. Minute). Damit ging der USC Kirchberg/Altenwörth mit 1:0 in Führung, was auch den Halbzeitstand markierte.

Torwart im Mittelpunkt und Elfmeter-Drama

Nach der Pause drängte der SV Heldenberg auf den Ausgleich. Bereits in der 50. Minute hatte der USC Kirchberg/Altenwörth eine gute Chance, doch Jovanovic rettete im letzten Moment mit einer beherzten Grätsche. In der 60. Minute sorgte eine Serie von umstrittenen Entscheidungen für Aufregung. Nach einem Einwurf der Gastgeber, bei dem zwei Bälle im Spielfeld waren, fiel ein Stürmer der Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth im Strafraum ohne Einwirkung des Gegners. Der Schiedsrichter entschied dennoch auf Elfmeter. Raphael Anderle, der Keeper des SV Heldenberg, konnte jedoch stark parieren und hielt den Strafstoß.

Auch in der 62. Minute stand Anderle erneut im Mittelpunkt, als er einen weiteren Elfmeter der Gastgeber abwehrte. Diesmal tauchte er blitzschnell in die linke Ecke und sicherte seinem Team somit weiterhin die Chance auf den Ausgleich. Der Elfmeter war das Ergebnis eines Foulspiels des Torwarts, doch Raphael Anderle konnte seinen Fehler wiedergutmachen.

Die Schlussphase wurde durch weitere spannende Szenen geprägt. In der 64. Minute rannte ein Kirchberger Spieler nach einem Eigenfehler alleine auf das Tor des SV Heldenberg zu, doch erneut war es Anderle, der die Situation entschärfte. Die Gäste versuchten weiterhin, den Ausgleich zu erzwingen, doch in der 76. Minute vergab Florian Schmidt eine große Möglichkeit, als er einen weiteren Elfmeter für den SV Heldenberg verschoss. Auch hier war Anderle Raphael zur Stelle und hielt den Strafstoß.

In der 80. Minute zeigte Anderle erneut eine herausragende Parade und bewahrte sein Team vor einem höheren Rückstand. Obwohl er den Elfmeter in der ersten Halbzeit verursachte, zeigte er sich als bester Spieler auf dem Platz und war ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft.

Das Spiel endete mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für den USC Kirchberg/Altenwörth. Die Gäste aus Heldenberg konnten ihre Chancen nicht nutzen und mussten sich geschlagen geben. Trotz der Niederlage verdiente sich Torhüter Raphael Anderle großes Lob für seine herausragenden Leistungen im Tor des SV Heldenberg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Kirchberg/Altenwörth : Heldenberg - 1:0 (1:0)

42 Stefan Söllner 1:0

