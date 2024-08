Marchetti- Hattrick bringt dem SC Sitzenberg-Reidling den Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 00:45

In einer intensiven Partie der 1. Klasse Nordwest-Mitte (NÖ) setzte sich der SC Sitzenberg-Reidling am Freitagabend mit einem deutlichen 4:0-Sieg gegen den USC Grafenwörth durch. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit dominierte das Team aus Sitzenberg-Reidling die zweite Spielhälfte und entschied das Spiel mit vier Treffern für sich. Marcel Marchetti war dabei der herausragende Spieler, der dreimal ins Netz traf und somit maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft beitrug.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem USC Grafenwörth und dem SC Sitzenberg-Reidling begann pünktlich und beide Teams zeigten sich von Beginn an engagiert. Der SC Sitzenberg-Reidling musste jedoch ohne die Spieler Adam Beno und Raphael Lamzari antreten. Dennoch präsentierte sich das Team stark und ließ durchblicken, dass sie den Platz als Sieger verlassen wollten.

Besonders auffallend war die Defensive beider Mannschaften, die kaum Raum für gefährliche Toraktionen ließ. Der USC Grafenwörth konnte sich ebenfalls einige Chancen erarbeiten, aber letztlich scheiterten beide Teams entweder an den gegnerischen Abwehrreihen oder an den Torhütern. Die Zuschauer warteten gespannt darauf, ob es in der zweiten Halbzeit zu mehr Torraumszenen kommen würde.

Marcel Marchetti führt Sitzenberg zum Sieg

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, doch ab der 62. Minute nahm das Spiel eine entscheidende Wendung. Benjamin Steinwendtner erzielte das erste Tor für den SC Sitzenberg-Reidling und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhielt Lukas Nagy vom USC Grafenwörth die Gelb-Rote Karte, was die Chancen für die Heimmannschaft weiter verschlechterte.

Der SC Sitzenberg-Reidling nutzte die Überzahl geschickt aus und erhöhte in der 77. Minute durch Marcel Marchetti auf 2:0. Der Druck auf die Grafenwörther nahm weiter zu, doch sie schafften es nicht, sich entscheidend zu wehren. Marcel Marchetti zeigte sich erneut als treffsicher und legte in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 3:0 nach. Die Abwehr des USC Grafenwörth war zu diesem Zeitpunkt sichtlich überfordert und konnte die Angriffe der Gäste nicht mehr unterbinden.

Den Schlusspunkt setzte Marcel Marchetti schließlich in der 90. Minute, als er seinen Hattrick perfekt machte und den Endstand von 4:0 für den SC Sitzenberg-Reidling besiegelte. Der Union Sportclub Grafenwörth hatte keine Antworten mehr auf die Offensivkraft der Gäste und musste sich letztlich geschlagen geben. Der Schlusspfiff ertönte und der SC Sitzenberg-Reidling konnte einen klaren und verdienten Sieg feiern.

Das Spiel zeigte eindrucksvoll die Qualität des SC Sitzenberg-Reidling, insbesondere durch die herausragende Leistung von Marcel Marchetti. Der USC Grafenwörth wird sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren müssen, um in den kommenden Spielen wieder konkurrenzfähig zu sein.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Grafenwörth : Sitzenberg - 0:4 (0:0)

93 Marcel Marchetti 0:4

87 Marcel Marchetti 0:3

77 Marcel Marchetti 0:2

62 Benjamin Steinwendtner 0:1

Details

