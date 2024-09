USC Kirchberg/Altenwörth feiert verdienten 4:1-Heimsieg gegen USC Grafenwörth

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 07:58

Der USC Kirchberg/Altenwörth setzte sich in der vierten Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte mit einem klaren 4:1-Sieg gegen den USC Grafenwörth durch. Vor heimischem Publikum dominierte die Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth das Geschehen von Anfang an und ging schon in der ersten Halbzeit in Führung. Trotz einer kurzen spannenden Phase in der zweiten Halbzeit ließ der USC Kirchberg/Altenwörth nichts mehr anbrennen und sicherte sich souverän drei Punkte.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Kirchberg/Altenwörth

Mit dem Anpfiff begann das Spiel für den USC Kirchberg/Altenwörth und den USC Grafenwörth. Die Gastgeber traten von Beginn an entschlossen auf und setzten die Gäste unter Druck. In der 24. Minute gelang ihnen schließlich der Führungstreffer: Rene Havlik erzielte das 1:0 für die Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth. Das Tor war das Resultat eines gut herausgespielten Angriffs, bei dem Havlik im Strafraum zur Stelle war und sicher verwandelte.

Der USC Grafenwörth hatte Mühe, ins Spiel zu finden und wurde immer wieder von den Angriffen der Heimmannschaft in die Defensive gedrängt. Trotz einiger guter Ansätze und einer kämpferischen Leistung konnten die Gäste in der ersten Halbzeit keine nennenswerten Chancen herausspielen. So ging es mit einer knappen, aber verdienten 1:0-Führung für den USC Kirchberg/Altenwörth in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Offensivfeuerwerk und klare Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann erneut mit druckvollen Aktionen des USC Kirchberg/Altenwörth. Bereits in der 50. Minute konnte Paul Wohak nach einem schönen Kombinationsspiel und einem sehenswerten Seitenwechsel das 2:0 erzielen. Der Ball wurde dabei nach mehreren Schussversuchen im Strafraum von Wohak über die Linie gedrückt.

In der 66. Minute kam der USC Grafenwörth durch Nico Hrusa zum Anschlusstreffer. Hrusa nutzte seine Chance und verkürzte auf 2:1, wodurch kurzzeitig wieder Spannung aufkam. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren und antworteten nur drei Minuten später postwendend. Stefan Söllner stellte in der 69. Minute den alten Abstand wieder her und erzielte das 3:1 für die Heimelf.

Der USC Kirchberg/Altenwörth drängte weiter nach vorne und setzte die Gäste immer wieder unter Druck. In der 77. Minute war es erneut Rene Havlik, der mit einem sehenswerten Freistoß das 4:1 erzielte und damit den Endstand besiegelte. Die Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth zeigte in dieser Phase des Spiels eine beeindruckende Offensivleistung und ließ den Gästen keine Chance mehr, ins Spiel zurückzufinden.

Trotz vereinzelter guter Möglichkeiten, wie einem Kopfball von Clemens Ruf, der knapp über das Tor ging, konnte der USC Grafenwörth dem Spiel keine Wende mehr geben. Auch die beiden Ginghina Brüder sorgten mit mehreren Torschüssen für Gefahr, doch das Ergebnis blieb unverändert. Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem verdienten 4:1-Heimsieg für den USC Kirchberg/Altenwörth.

Mit diesem klaren Sieg untermauerte die Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth ihre Ambitionen in der 1. Klasse Nordwest-Mitte und setzte ein deutliches Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Kirchberg/Altenwörth : Grafenwörth - 4:1 (1:0)

77 Rene Havlik 4:1

69 Stefan Söllner 3:1

66 Nico Hrusa 2:1

50 Paul Wohak 2:0

24 Rene Havlik 1:0

