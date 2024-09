USV Atzenbrugg/H. deklassiert SV Ravelsbach mit 9:1

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 22:55

In einer beeindruckenden Vorstellung hat der USV Atzenbrugg/H. den SV Ravelsbach in der 4. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte (NÖ) mit 9:1 geschlagen. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Dominanz und ließen dem Gastgeber kaum eine Chance. Trotz des unermüdlichen Einsatzes der Ravelsbacher war das Endergebnis eindeutig zugunsten der Atzenbrugger.

Frühe Führung und Doppelschlag vor der Halbzeit

Die Partie begann energisch und die Atzenbrugger machten früh Druck.

In der 28. Minute wurde ein Tor für die Gäste wegen Abseits nicht gegeben. Doch die Atzenbrugger ließen sich davon nicht entmutigen und in der 41. Minute erzielte Jürgen Sprengnagel das 1:0 für den USV Atzenbrugg/H. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, war es erneut Jürgen Sprengnagel, der für die Atzenbrugger traf und auf 2:0 erhöhte. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, konnten die Ravelsbacher einen Hoffnungsschimmer verzeichnen. In der 47. Minute erzielte Tomas Kytlica nach Vorlage von Lindi das 1:2 und brachte den SV Ravelsbach zurück ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lange, denn bereits in der 56. Minute stellte Maximilian Müllner den alten Abstand wieder her und traf zum 3:1 für die Gäste.

Der USV Atzenbrugg/H. legte nun eine beeindruckende Serie hin. In der 62. Minute verwandelte Robert Vanis einen Elfmeter zum 4:1. Nur eine Minute später, in der 63. Minute, erhöhte erneut Maximilian Müllner auf 5:1. Der Torregen ging weiter, als Robert Vanis in der 65. Minute seinen zweiten Treffer des Spiels markierte und zum 6:1 traf.

Die Ravelsbacher hatten zunehmend Schwierigkeiten, sich gegen die dominanten Gäste zu behaupten. In der 81. Minute, traf Christian Edelmaier zum 7:1 für den USV Atzenbrugg/H.. Der Druck der Gäste ließ nicht nach und Manuel Fabian erhöhte in der 89. Minute auf 8:1.

In der Nachspielzeit setzte Philip Török den Schlusspunkt und erzielte das 9:1-Endergebnis für die Atzenbrugger. Trotz der 7 Minuten Nachspielzeit konnten die Ravelsbacher keinen weiteren Treffer mehr erzielen.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 9:1-Sieg für den USV Atzenbrugg/H.. Die Gäste zeigten eine herausragende Leistung und bewiesen ihre Stärke in der 1. Klasse Nordwest-Mitte (NÖ). Der SV Ravelsbach wird diese Niederlage schnell verarbeiten müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Ravelsbach : Atzenbrugg - 1:9 (0:2)

92 Philip Török 1:9

89 Manuel Fabian 1:8

81 Christian Edelmaier 1:7

65 Robert Vanis 1:6

63 Maximilian Müllner 1:5

62 Robert Vanis 1:4

56 Maximilian Müllner 1:3

47 Tomas Kytlica 1:2

44 Jürgen Sprengnagel 0:2

41 Jürgen Sprengnagel 0:1

Details

