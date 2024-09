Spannendes Remis zwischen SV Spitz/Donau und SV Zellerndorf

Spielberichte

Im vierten Spiel der 1. Klasse Nordwest-Mitte lieferten sich der SV Spitz und der SV Zellerndorf ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, überschlugen sich die Ereignisse in der zweiten Hälfte. Besonders die Schlussminuten boten den Zuschauern einiges an Dramatik.

Torloses Kräftemessen in der ersten Halbzeit

Die Partie begann mit viel Elan von beiden Seiten. Bereits nach wenigen Minuten war der erste Torschuss der Gäste zu verzeichnen, der jedoch von der Spitzer Defensive entschärft wurde. Auch der SV Spitz kam früh zu einer gefährlichen Aktion, die jedoch nicht zum Erfolg führte. In der 18. Minute traf Oleksiy Chereda per Kopf nur die Latte, was die Zellerndorfer um eine frühe Führung brachte.

Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Chancen auf beiden Seiten, doch das letzte Quäntchen Glück fehlte. Der SV Spitz hatte in der 28. Minute eine Top-Chance, bei der der Ball nach einem Kopfball die Latte streifte. Eine hitzige Szene im Strafraum der Gäste endete mit einem Pfiff des Schiedsrichters, der ein Foulspiel anerkannte und somit ein Tor der Spitzer nicht zählte. Trotz der vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Spielgeschehen drastisch. In der 53. Minute brachte ein Freistoßtor von Oleksiy Chereda die Zellerndorfer mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber hatten daraufhin Schwierigkeiten, in ihr Spiel zurückzufinden, was den Gästen weitere Chancen eröffnete. In der 62. Minute war es Vinzenz Bussek, der nach einem Lochpass in die Tiefe zum 2:0 für den SV Zellerndorf einnetzte.

Die Spitzer kämpften sich jedoch zurück ins Spiel. Pavol Bures verkürzte in der 86. Minute auf 1:2, als er nach einer starken Aktion im Strafraum erfolgreich abschloss. In der 72. Minute hatte der SV Zellerndorf bereits einen Rückschlag erlitten, als Lukas Zavodny nach zwei dummen Aktionen mit Gelb-Rot vom Platz musste, was die Gäste in Unterzahl brachte.

Die Schlussminuten waren an Spannung kaum zu überbieten. Eine gute Torchance von Nestler in der 90. Minute hätte das Spiel für den SV Zellerndorf entscheiden können, doch er vergab. Stattdessen gelang Mario Rester in der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer für den SV Spitz, was das Spiel mit einem 2:2 enden ließ.

Die Zuschauer erlebten ein packendes Fußballspiel, das beide Mannschaften an ihre Grenzen brachte. Trotz der intensiven Schlussphase blieb es beim gerechten Unentschieden, das den Spielverlauf widerspiegelte. Mit diesem Ergebnis können beide Teams auf ihren nächsten Gegner hinarbeiten, wobei insbesondere die Schlussminuten des Spiels in Erinnerung bleiben werden.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Spitz : Zellerndorf - 2:2 (0:0)

93 Mario Rester 2:2

86 Pavol Bures 1:2

62 Vinzenz Bussek 0:2

53 Oleksiy Chereda 0:1

