Überlegener USC Ruppersthal siegt deutlich gegen USC Grafenwörth

Details Samstag, 21. September 2024 13:27

Der USC Ruppersthal hat sich in einem dominanten Spiel gegen den USC Grafenwörth mit einem beeindruckenden 7:1 durchgesetzt. Bereits zur Halbzeit führten die Ruppersthaler mit 4:0 und ließen ihren Gegnern kaum eine Chance, das Blatt zu wenden. Trotz eines Ehrentreffers für die Grafenwörther konnte der Union Sportclub Grafenwörth dem Druck der Ruppersthaler nicht standhalten und musste sich klar geschlagen geben.

Frühe Führung für Ruppersthal

Von Beginn an zeigte der USC Ruppersthal seine offensive Stärke. Bereits in der zwölften Minute gelang Maurice Matzku das erste Tor des Abends. Eingeleitet wurde dieser Treffer durch eine geschickte Vorlage des Schlussmanns Alex Nimmervoll. Der USC Grafenwörth hatte Mühe, ins Spiel zu finden, und es gelang ihnen nicht, den Druck der Ruppersthaler zu mindern.

In der 37. Minute war es erneut Maurice Matzku, der den Ball zum 2:0 für die Ruppersthaler im Netz versenkte. Kurz darauf, in der 39. Minute, erhöhte Patrick Schuster auf 3:0. Der USC Grafenwörth schien überfordert und fand kein Mittel gegen die stürmischen Angriffe der Gäste. In der 44. Minute komplettierte Maurice Matzku seinen Hattrick und erzielte das 4:0 für den USC Ruppersthal.

Grafenwörth ohne Chance

Nach der Halbzeitpause setzte der USC Ruppersthal seine beeindruckende Leistung fort. In der 55. Minute war es wieder Maurice Matzku, der seinen vierten Treffer zum 5:0 markierte. Der Union Sportclub Grafenwörth versuchte, sich zu wehren, blieb jedoch weitgehend chancenlos.

Nur zwei Minuten später, in der 60. Minute, war es Manuel Schmutz, der das 6:0 für den USC Ruppersthal erzielte. Für den USC Grafenwörth kam es noch schlimmer, als in der 65. Minute Dominik Schmutz nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Doch es gab auch einen kurzen Hoffnungsschimmer für die Heimmannschaft: Felix Otto Neudert erzielte in der 61. Minute den Ehrentreffer zum 1:6.

Der USC Ruppersthal ließ jedoch nicht locker und baute seine Führung weiter aus. In der 70. Minute stellte Artan Selimi den Endstand von 7:1 her. Die Ruppersthaler präsentierten sich an diesem Abend als klar überlegenes Team und ließen dem USC Grafenwörth keine Chance, ins Spiel zurückzukommen.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 7:1 für den USC Ruppersthal, der seine Dominanz über die gesamte Spielzeit hinweg unter Beweis stellte. Für den Union Sportclub Grafenwörth bleibt die Aufgabe, aus dieser deutlichen Niederlage zu lernen und sich in den kommenden Spielen zu verbessern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Grafenwörth : USCR - 1:7 (0:4)

70 Artan Selimi 1:7

61 Felix Otto Neudert 1:6

60 Manuel Schmutz 0:6

55 Maurice Matzku 0:5

44 Maurice Matzku 0:4

39 Patrick Schuster 0:3

37 Maurice Matzku 0:2

12 Maurice Matzku 0:1

