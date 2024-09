Packendes Unentschieden zwischen SC Mautern und SV Spitz/Donau

Spielberichte

In einem spannenden Duell in der 7. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte (NÖ) trennten sich der SC Mautern und der SV Spitz/Donau mit einem 1:1-Unentschieden. Während der Sportclub Mautern bis zur letzten Minute kämpfte, um einen Rückstand aus der ersten Halbzeit auszugleichen, zeigte der Sportverein Spitz/Donau eine disziplinierte Defensivleistung. Der späte Ausgleich durch Clemens Reischer sicherte den Mauternern schließlich einen verdienten Punkt.

Frühe Führung für den SV Spitz

Der SC Mautern und der SV Spitz/Donau begegneten sich zu Spielbeginn mit viel Respekt. Bereits in der 24. Minute gelang den Gästen jedoch der erste Treffer. Pavol Bures brachte den SV Spitz mit einem präzisen Schuss nach Vorlage von Fertl mit 1:0 in Führung. Es war die erste echte Chance für die Spitzer, und sie nutzten sie eiskalt. In den folgenden Minuten präsentierte sich der SV Spitz sehr kompakt und verteidigte die Führung geschickt.

Die Mauterner bemühten sich, auf den Rückstand zu reagieren, hatten aber Schwierigkeiten, sich klare Torchancen zu erarbeiten. Eine der besten Gelegenheiten bot sich kurz vor der Halbzeitpause, als ein Mauterner Spieler alleine vor dem Spitzer Torwart Kucera auftauchte. Doch dieser blieb im 1-gegen-1-Duell siegreich und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich.

Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit versuchten die Mauterner, den Druck zu erhöhen, um den Ausgleich zu erzielen. In der 52. Minute wurde eine bemerkenswerte Geste des SC Mautern bekannt gegeben: Der Eintritt und die Einnahmen aus dem Losverkauf würden an den SV Spitz gespendet werden, der kürzlich von Hochwasser betroffen war.

Spitz schien das Spiel in der 58. Minute endgültig zu entscheiden, als Peter Donabaum den Ball ins Netz beförderte. Doch das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Dies gab den Mauternern neuen Mut, weiterzukämpfen. Das Spiel wurde zunehmend körperbetonter, was in der 84. Minute in einer roten Karte für Christopher Mair vom SC Mautern gipfelte. Diese Unterzahl schien die Gastgeber jedoch eher zu motivieren, als zu entmutigen.

Der Schlussspurt des SC Mautern wurde schließlich in der 90. Minute belohnt. Clemens Reischer erzielte den vielumjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1. Trotz der intensiven Schlussphase, in der mehr Kampf als Fußball zu sehen war, blieb es letztendlich bei diesem Ergebnis.

Das Spiel endete nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten den Zuschauern ein spannendes und unterhaltsames Spiel.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mautern : Spitz - 1:1 (0:1)

93 Clemens Reischer 1:1

24 Pavol Bures 0:1

Details

