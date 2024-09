USC Kirchberg/Altenwörth dreht das Spiel und besiegt SV Zellerndorf mit 3:2

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 12:15

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Nordwest-Mitte konnte der USC Kirchberg/Altenwörth einen Rückstand aufholen und letztlich einen 3:2-Sieg gegen den SV Zellerndorf erringen. Die Partie begann mit einem frühen Tor der Gastgeber, doch die Gäste zeigten sich kämpferisch und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Frühe Führung und schnelles Ausgleichen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 7. Minute brachte Markus Reilinger den SV Zellerndorf mit einem präzisen Schuss ins Netz in Führung. Die Gastgeber jubelten über den frühen Vorsprung und setzten die Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth sofort unter Druck. Doch die Gäste ließen sich nicht beeindrucken und begannen, ihr eigenes Spiel aufzuziehen.

Die Partie blieb weiterhin spannend und beide Mannschaften kämpften um jede Gelegenheit. In der 42. Minute gelang es schließlich Stefan Söllner, den Ausgleichstreffer für den USC Kirchberg/Altenwörth zu erzielen. Mit einem gekonnten Abschluss stellte er das Ergebnis auf 1:1. Die erste Halbzeit endete somit unentschieden, und beide Teams gingen mit großen Erwartungen in die Kabine.

Turbulente zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte begann genauso aufregend wie die erste endete. Schon in der 48. Minute erzielte Lukas Zavodny ein weiteres Tor für den Sportverein Zellerndorf und brachte seine Mannschaft erneut in Führung. Die Fans des SV Zellerndorf waren begeistert, doch die Freude sollte nicht lange anhalten.

Nur zwei Minuten später, in der 50. Minute, schlug der USC Kirchberg/Altenwörth zurück. Alin Ginghina traf zum 2:2-Ausgleich und zeigte damit, dass die Gäste bereit waren, um jeden Preis zu kämpfen. Das Spiel war nun völlig offen, und beide Mannschaften suchten nach der entscheidenden Gelegenheit, um den Sieg zu erringen.

Die entscheidende Wendung kam schließlich in der 57. Minute: Michael Halmer erzielte das 3:2 für den USC Kirchberg/Altenwörth. Mit einem kraftvollen Schuss brachte er seine Mannschaft erstmals in Führung und versetzte die Zellerndorfer Fans in Schockstarre. Die Gastgeber versuchten, den Rückstand wieder aufzuholen, doch die Abwehr der Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu.

Bis zum Schlusspfiff blieb das Spiel intensiv und hart umkämpft. Beide Mannschaften zeigten vollen Einsatz, doch letztlich konnte der USC Kirchberg/Altenwörth seine knappe Führung verteidigen und den Sieg über die Zeit bringen. Mit einem Endstand von 3:2 endete ein denkwürdiges Spiel, das den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Zellerndorf : Kirchberg/Altenwörth - 2:3 (1:1)

57 Michael Halmer 2:3

50 Alin Ginghina 2:2

48 Lukas Zavodny 2:1

42 Stefan Söllner 1:1

7 Markus Reilinger 1:0

