Bokalic trifft dreifach: USV Atzenbrugg/H. deklassiert Hadersdorf

Details Sonntag, 22. August 2021 06:26

1. Klasse Nordwest-Mitte: Gut 100 Fans kamen am zweiten Spieltag zum Duell zwischen Atzenbrugg und Hadersdorf. Der USV Atzenbrugg/H. erteilte dem SC Hadersdorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für USV Atzenbrugg/H.

Ein Doppelpack brachte Atzenbrugg in eine komfortable Position: Boris Bokalic war gleich zweimal zur Stelle (11./24.) und stellte auf 2:0. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Bokalic glänzt mit Dreierpack

Manuel Fabian baute den Vorsprung des USV Atzenbrugg/H. in der 51. Minute auf 3:0 aus. Für das 4:0 des Tabellenprimus sorgte Tilman Johannes Schober, der in Minute 66 zur Stelle war. Bokalic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gastgeber (86.) und verwandelte einen Penalty zum 5:0. Letztlich feierte USV Atzenbrugg/H. gegen Hadersdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Atzenbrugg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Für den USV Atzenbrugg/H. steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis aufwies.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem zehnten Rang.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Atzenbrugg/H. – SC Hadersdorf, 5:0 (2:0)

11 Boris Bokalic 1:0

24 Boris Bokalic 2:0

51 Manuel Fabian 3:0

66 Tilman Johannes Schober 4:0

86 Boris Bokalic 5:0

