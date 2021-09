Triumph beim USV Atzenbrugg: St. Bernhard bastelt weiter am Traumstart

Details Montag, 20. September 2021 04:14

1. Klasse Nordwest-Mitte: Im Spiel des USV Atzenbrugg/H. gegen den USV St. Bernhard/F. gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. USV Atzenbrugg/H. war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Vor 120 Zuschauern markierte Tilman Johannes Schober die Führung für die Gastgeber (19.). Den Freudenjubel von Atzenbrugg machte Dominik Pfeifer zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (24.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Späte Tore zum Sieg

Dass der USV Atzenbrugg/H. in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Boris Bokalic, der in der 73. Minute zur Stelle war und einen Strafstoß zum 2:1 verwandelte. Doch der USV Atzenbrugg/H. musste trotzdem den Treffer von Manfred Wimmer zum 2:2 hinnehmen (80.). Pavel Chalupa traf dann sogar zum 3:2 zugunsten von St. Bernhard (84.). Am Ende verbuchte der USV St. Bernhard/F. gegen Atzenbrugg die maximale Punkteausbeute.

Der USV Atzenbrugg/H. bekleidet mit vier Zählern Tabellenposition zwölf. USV Atzenbrugg/H. musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Atzenbrugg insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere des USV Atzenbrugg/H. hält an. Insgesamt kassierte USV Atzenbrugg/H. nun schon vier Niederlagen am Stück.

St. Bernhard ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Atzenbrugg verbuchte man bereits den fünften Saisonsieg. Mit beeindruckenden 15 Treffern stellt der USV St. Bernhard/F. den zweitbesten Angriff der 1. Klasse Nordwest-Mitte.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Atzenbrugg/H. – USV St. Bernhard/F, 2:3 (1:1)

19 Tilman Johannes Schober 1:0

24 Dominik Pfeifer 1:1

73 Boris Bokalic 2:1

80 Manfred Wimmer 2:2

84 Pavel Chalupa 2:3

