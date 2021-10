Bergern siegt in der Fremde beim SC Mautern

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:53

1. Klasse Nordwest-Mitte: Die gute Serie des SC Mautern seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Das Heimteam verlor vor knapp 150 Besuchern gegen den SV Bergern mit 2:3 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Bergern bereits in Front. Patrick Hackl markierte in der dritten Minute die Führung. Zur Pause reklamierten die Gäste eine knappe Führung für sich.

Duran trifft zweifach

In der 53. Minute erhöhte Bakir Duran auf 2:0 für den SV Bergern. Dominik Stamminger verkürzte für Mautern später in der 65. Minute auf 1:2. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Duran bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (71.). Mit dem 2:3 gelang Stamminger ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (94.). Die 2:3-Heimniederlage des SC Mautern war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Mautern bekleidet mit elf Zählern Tabellenposition sechs. Der SC Mautern baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bergern holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Die drei Zähler katapultierten den SV Bergern in der Tabelle auf Platz acht. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Bergern im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 23 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Nordwest-Mitte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Mautern – SV Bergern, 2:3 (0:1)

3 Patrick Hackl 0:1

53 Bakir Duran 0:2

65 Dominik Stamminger 1:2

71 Bakir Duran 1:3

94 Dominik Stamminger 2:3

