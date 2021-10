Zwei-Tore-Mann Gill reicht Hollenburg nicht gegen Ruppersthal

Details Montag, 11. Oktober 2021 03:24

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der USC Ruppersthal und der SV Hollenburg lieferten sich vor rund 120 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Der USCR wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Andreas Wimmer markierte in der fünften Minute die Führung. Matthias Tschany erhöhte den Vorsprung des USC Ruppersthal nach 38 Minuten auf 2:0. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Norbert Jankto das 1:2 zugunsten von Hollenburg (45.). In der 45+1. Minute brachte Dominik Schmutz das Netz für den USC Ruppersthal zum Zappeln. Mit der Führung für den USCR ging es in die Halbzeitpause.

Turbulente Schlussphase

Das 2:3 des SV Hollenburg stellte Hans Gill sicher (74.). Für das 4:2 des USCR zeichnete Mathias Suljic verantwortlich (79.). Mit dem 3:4 gelang Gill ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (86.). Zum Schluss feierte der USC Ruppersthal einen dreifachen Punktgewinn gegen Hollenburg.

Der USCR belegt mit 15 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USCR.

Beim SV Hollenburg präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Der Gast führt mit zehn Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Hollenburg momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft der USC Ruppersthal auf den SV Cardea Rehberg, der SV Hollenburg spielt tags darauf gegen den SC Mautern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Ruppersthal – SV Hollenburg, 4:3 (3:1)

5 Andreas Wimmer 1:0

38 Matthias Tschany 2:0

45 Norbert Jankto 2:1

46 Dominik Schmutz 3:1

74 Hans Gill 3:2

79 Mathias Suljic 4:2

86 Hans Gill 4:3

