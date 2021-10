Punkteteilung zwischen Heldenberg und Bergern

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:39

1. Klasse Nordwest-Mitte: Im Spiel von Heldenberg gegen den SV Bergern gab es für die rund 80 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Bergern geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Paul Gessl das schnelle 1:0 für den SV Heldenberg erzielte. Patrick Hackl war zur Stelle und markierte das 1:1 des SV Bergern (12.). Für das 2:1 des SV Heldenberg zeichnete Lukas Ehemoser verantwortlich (36.). Aus der Ruhe ließ sich Bergern nicht bringen. Hackl erzielte wenig später den Ausgleich (39.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Bakir Duran für die Gäste zur Führung (42.). Mit einem Tor Vorsprung für den SV Bergern ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Freistoß zum Punkt

Das 3:3 von Heldenberg bejubelte Matthias Knell (64.) mit einem verwandelten Freistoß. Zwei Minuten später sah Heldenbergs Mario Kraus die Gelb-Rote Karte (66.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich das Heimteam und Bergern schließlich mit einem Remis.

Der SV Heldenberg verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Der SV Heldenberg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der SV Bergern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Bergern ist deutlich zu hoch. 29 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Nordwest-Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der SV Bergern momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Bergern in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SV Heldenberg die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Heldenberg damit auch auf Rang elf.

Der SV Heldenberg stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SV Straning vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Bergern den SC Lengenfeld.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Heldenberg – SV Bergern, 3:3 (2:3)

5 Paul Gessl 1:0

12 Patrick Hackl 1:1

36 Lukas Ehemoser 2:1

39 Patrick Hackl 2:2

42 Bakir Duran 2:3

64 Matthias Knell 3:3

