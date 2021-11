Kirchberg-Wagram/Altenwörth weist Horn Amateure in die Schranken

Details Samstag, 30. Oktober 2021 03:03

1. Klasse Nordwest-Mitte: Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: der SV Horn Amateure patzte bei der SG Kirchberg-Wagram/Altenwörth überraschend deutlich mit 0:3. Gegen Kirchberg-Wagram/Altenwörth setzte es für die Horn Amateure vor rund 100 Besuchern eine ungeahnte Pleite.

In der 25. Minute sahen die 100 Besucher das 1:0 für Kirchberg-W./Altenwörth durch einen Freistoß-Treffer von Stefan Söllner. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde David Travnicek zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (43.). Mit der Führung für die SG Kirchberg-Wagram/Altenwörth ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Michael Halmer, als er das 3:0 für das Heimteam besorgte (69.). Horns Pascal Eidher sah in der 91. Minute noch die Gelb-Rote Karte. Letztlich fuhr Kirchberg-Wagram/Altenwörth einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Überraschung perfekt

Im Klassement machte Kirchberg-W./Altenwörth einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat die SG Kirchberg-Wagram/Altenwörth derzeit auf dem Konto.

Beim SV Horn Amateure präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Die Gäste nehmen mit 21 Punkten den dritten Rang ein. In dieser Saison sammelte die Horn Amateure bisher sieben Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt Kirchberg-Wagram/Altenwörth beim SV Bergern an, während der SV Horn Amateure einen Tag später den USC Ruppersthal empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SG Kirchberg-Wagram/Altenwörth – SV Horn Amateure, 3:0 (2:0)

25 Stefan Soellner 1:0

43 Eigentor durch David Travnicek 2:0

69 Michael Halmer 3:0

