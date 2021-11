Remis zwischen Rehberg und St. Bernhard/F.

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:27

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Rehberg und St. Bernhard teilten sich an diesem Spieltag vor rund 200 Zuschauern die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Martin Wedlich brachte den SV Cardea Rehberg in der 34. Minute vom Elfmeterpunkt aus nach vorn. Den Freudenjubel des Heimteams machte Dominik Pfeifer zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (35.). Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem SV Rehberg nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Kein Sieger im Top-Duell

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Cardea Rehberg 23 Zähler zu Buche. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Rehberg zu besiegen.

Mit 28 Zählern führt der USV St. Bernhard/F. das Klassement der 1. Klasse Nordwest-Mitte souverän an. Der Defensivverbund der Gäste ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst neun kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. St. Bernhard bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der USV St. Bernhard/F. acht Siege und vier Unentschieden auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich St. Bernhard weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Cardea Rehberg beim SV UNIQA Ziersdorf an, während der USV St. Bernhard/F. zwei Tage zuvor den SV Hollenburg empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Cardea Rehberg – USV St. Bernhard/F, 1:1 (1:1)

34 Martin Wedlich 1:0

35 Dominik Pfeifer 1:1

