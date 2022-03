Horn Amateure holen Big Points gegen Rehberg

Details Sonntag, 27. März 2022 00:51

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit den Horn Amateuren und dem SV Rehberg trafen sich am Samstag zwei Topteams vor rund 90 Zuschauern. Für den Gast schien der SV Horn Amateure aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:6-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte die Horn Amateure den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte der SV Cardea Rehberg die Gastgeber in die Schranken gewiesen und mit 5:2 gesiegt.

Der SV Horn Amateure ging in der 13. Minute durch Djibril Fandje Toure in Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Thomas Reichenvater den Vorsprung der Horn Amateure auf 2:0. Doch noch war nichts entschieden. Mattis Huber witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den SV Rehberg ein (20.). Noch vor der Halbzeit legte Reichenvater seinen zweiten Treffer nach (44.) und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Mit der Führung für den SV Horn Amateure ging es in die Kabine.

Toure trifft dreifach

Noch war für die Gäste etwas drin. Daniel Molnar verkürzte für den SV Cardea Rehberg dann in der 57. Minute auf 2:3. In der 74. Minute brachte Toure das Netz zum Zappeln und markierte das 4:2. Für das 5:2 sorgten die Horn Amateure in Minute 91 und wieder war es Toure. Den Schlusspunkt setzte Nic Vogel mit dem 6:2 (92.). Am Ende kam der SV Horn Amateure gegen den SV Rehberg zu einem verdienten Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Cardea Rehberg festigte die Horn Amateure den vierten Tabellenplatz. Acht Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Horn Amateure. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Horn Amateure etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte die Horn Amateure.

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SV Rehberg 26 Zähler zu Buche. In den letzten fünf Begegnungen holte der SV Cardea Rehberg insgesamt nur sechs Zähler.

Nach dem SV Horn Amateure stellt der SV Rehberg mit 37 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Sonntag trifft die Horn Amateure auf den USV St. Bernhard/F, der SV Cardea Rehberg spielt am selben Tag gegen den SV Bergern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Horn Amateure – SV Cardea Rehberg, 6:2 (3:1)

92 Nic Vogel 6:2

91 Djibril Fandje Toure 5:2

74 Djibril Fandje Toure 4:2

57 Daniel Molnar 3:2

44 Thomas Reichenvater 3:1

20 Mattis Huber 2:1

14 Thomas Reichenvater 2:0

13 Djibril Fandje Toure 1:0