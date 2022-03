Souveräner Dreier des USC Ruppersthal gegen Bergern

Details Montag, 28. März 2022 01:05

1. Klasse Nordwest-Mitte: In etwa 100 Zuschauer sahen das Spiel der 14. Runde in Bergern. Der SV Bergern konnte dem USC Ruppersthal nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Der USCR ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Bergern einen klaren Erfolg. Das Hinspiel beim USC Ruppersthal hatte der SV Bergern schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Für den Führungstreffer des USCR zeichnete Florian Eggenfellner schon früh verantwortlich (10.). In MInute 27 vergaben die Gastgeber die Ausgleichschance vom Elfmeterpunkt. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Ismailj Rameti erhöhte für den USC Ruppersthal auf 2:0 (68.). Matthias Tschany besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für die Gäste (74.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann der USCR gegen Bergern.

Nach der Pause kam der Deckel drauf

Der SV Bergern findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Heimmannschaft musste schon 40 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich Bergern schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SV Bergern taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der Sieg über Bergern, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den USC Ruppersthal von Höherem träumen. Der USCR verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über den SV Bergern ist der USC Ruppersthal weiter im Aufwind.

Am nächsten Sonntag reist Bergern zum SV Cardea Rehberg, zeitgleich empfängt der USCR den SV Straning.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Bergern – USC Ruppersthal, 0:3 (0:1)

74 Matthias Tschany 0:3

68 Ismailj Rameti 0:2

10 Florian Eggenfellner 0:1