Kantersieg gegen Horn Amateure: St. Bernhard auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 02. April 2022 01:37

1. Klasse Nordwest-Mitte: Um die 200 Besucher kamen zum Spiel der 15. Runde nach St. Bernhard. St. Bernhard erteilte der Horn Amateure eine Lehrstunde: 7:2 hieß es am Ende für den USV St. Bernhard/F. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV St. Bernhard/F. heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte St. Bernhard mit 1:0 gesiegt.

Die ersten Minuten im Spiel verliefen durchaus ausgeglichen. Für das erste Tor sorgte Kevin Petuely. In der zehnten Minute traf der Spieler des SV Horn Amateure ins Schwarze. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Michal Docekal den 1:1-Ausgleich (14.). Jan Dobrovolny brachte dem USV St. Bernhard/F. nach 27 Minuten die 2:1-Führung. Docekal schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (30.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von St. Bernhard in die Kabine.

Docekal mit Dreierpack

Thomas Reichenvater witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für die Horn Amateure ein (49.) und gab seinem Team nochmal Hoffnung. Die Freude der Gäste über den Anschlusstreffer währte allerdings nicht lange. Docekal (54.), Dominik Pfeifer (60.) und Manfred Wimmer (89.) ließen an der Dominanz des USV St. Bernhard/F. keinen Zweifel aufkommen. Auch in der Nachspielzeit kannte St. Bernhard keine Gnade. Christoph Pelikan markierte den siebten Treffer (91.). Letztlich feierte der USV St. Bernhard/F. gegen den SV Horn Amateure nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

St. Bernhard führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. St. Bernhard weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Bei der Horn Amateure präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Der SV Horn Amateure hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der Horn Amateure etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der SV Horn Amateure.

Nach der Horn Amateure stellt der USV St. Bernhard/F. mit 40 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am nächsten Sonntag reist St. Bernhard zum SV Bergern, zeitgleich empfängt der SV Horn Amateure den SV UNIQA Ziersdorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV St. Bernhard/F. – SV Horn Amateure, 7:2 (3:1)

91 Christoph Pelikan 7:2

89 Manfred Wimmer 6:2

60 Dominik Pfeifer 5:2

54 Michal Docekal 4:2

49 Thomas Reichenvater 3:2

30 Michal Docekal 3:1

27 Jan Dobrovolny 2:1

14 Michal Docekal 1:1

10 Kevin Petuely 0:1