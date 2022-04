Hattrick von Duran: Und doch kein Sieg für Bergern bei Rehberg

Details Sonntag, 03. April 2022 01:09

1. Klasse Nordwest-Mitte: 150 Besucher fanden sich im Rechpergstadion in Krems-Rehberg ein und kamen voll auf ihre Kosten. Der SV Rehberg und Bergern lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 6:5 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass der SV Bergern eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel beider Teams war 2:0 für den SV Cardea Rehberg geendet.

Der Torraigen begann bereits nach einer knappen Viertelstunde. Bergern musste den Treffer von Patrick Klaffl zum 1:0 hinnehmen (13.). Patrick Hackl versenkte den Ball in der 22. Minutevom Elfmeterpunkt aus im Netz des SV Rehberg und glich zum 1:1 aus. Martin Wedlich traf dann zum 2:1 zugunsten der Heimmannschaft (32.). Ein Tor auf Seiten des SV Cardea Rehberg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Offenes Visier bis zum Schluss

In der 47. Minute war Hackl mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Innerhalb weniger Minuten trafen Matthias Reinthaler (51., Eigentor) und Wedlich (54., Elfmeter) zur 4:2-Führung für die Gastgeber. Damit bewies der SV Rehberg nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Gut sah die Situation für den SV Bergern nicht aus. Doch zum Glück hatte man Bakir Duran in den eigenen Reihen, der das Spiel quasi im Alleingang mit einem lupenreinen Hattrick drehte (61./81./83.) und auf 4:5 stellte. Mit einem schnellen Doppelpack in der Nachspielzeit (91./93.) zum 6:5 schockte dann Fezulla Sali die Gäste und drehte das Spiel auf 6:5. Schließlich strich der SV Cardea Rehberg die Optimalausbeute gegen Bergern ein.

Beim SV Rehberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Cardea Rehberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Saisonbilanz des SV Rehberg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und fünf Unentschieden büßte der SV Cardea Rehberg lediglich zwei Niederlagen ein.

Der SV Bergern findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 46 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Bergern in dieser Saison. Nun musste sich der SV Bergern schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Bergern kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während der SV Rehberg dagegen schon 29 Punkte auf dem Konto hat.

Am nächsten Sonntag reist der SV Cardea Rehberg zum SV Straning, zeitgleich empfängt der SV Bergern den USV St. Bernhard/F.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Cardea Rehberg – SV Bergern, 6:5 (2:1)

93 Fezulla Sali 6:5

91 Fezulla Sali 5:5

83 Bakir Duran 4:5

81 Bakir Duran 4:4

61 Bakir Duran 4:3

54 Martin Wedlich 4:2

51 Eigentor durch Matthias Reinthaler 3:2

47 Patrick Hackl 2:2

32 Martin Wedlich 2:1

22 Patrick Hackl 1:1

13 Patrick Klaffl 1:0