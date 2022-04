Souveräner Sieg der Horn Amateure über den SV Ziersdorf

Details Montag, 11. April 2022 01:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit 0:3 verlor der SV UNIQA Ziersdorf am vergangenen Sonntag vor rund 100 Fans deutlich gegen den SV Horn Amateure. Auf dem Papier ging die Horn Amateure als Favorit ins Spiel gegen den SV Ziersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Der SV Horn Amateure hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren.

Thomas Reichenvater brachte die Gastgeber in der 25. Minute nach vorn. Raphael Bauer erhöhte für die Horn Amateure auf 2:0 (39.). Mit der Führung für den SV Horn Amateure ging es in die Kabine. Bojan Plisnic schraubte das Ergebnis in der 73. Minute mit dem 3:0 für die Horn Amateure in die Höhe. Letztlich fuhr der SV Horn Amateure einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Ungefährdete drei Punkte

Bei der Horn Amateure präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Horn Amateure im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Neun Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Horn Amateure. Mit sechs von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat die Horn Amateure noch Luft nach oben.

Ziersdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Der SV UNIQA Ziersdorf rutschte weiter ab und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Dreier.

Während der SV Horn Amateure am kommenden Sonntag den SV Hollenburg empfängt, bekommt es der SV Ziersdorf am selben Tag mit dem SV Bergern zu tun.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Horn Amateure – SV UNIQA Ziersdorf, 3:0 (2:0)

73 Bojan Plisnic 3:0

39 Raphael Bauer 2:0

25 Thomas Reichenvater 1:0