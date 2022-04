St. Bernhard nach Pflichtsieg gegen Straning auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 16. April 2022 01:03

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Straning konnte St. Bernhard nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor etwa 100 Besuchern mit 0:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des USV St. Bernhard/F. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel hatte St. Bernhard bei Straning mit 5:0 für sich entschieden.

Gleich vom Anpfiff weg übernahmen die Hausherren das Kommando im Spiel. Michal Docekal brachte sein Team in der achten Minute dann mit 1:0 nach vorn. Nach etwa 34 Minuten hatten die Gäste die größte Möglichkeit zum Ausgleich ausgelassen. Der Underdog hielt in den ersten 45 Minuten gut mit dem Leader mit. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der USV St. Bernhard/F. einen knappen Vorsprung herausgespielt. Doch Daniel Zotter erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 64 Minuten doch auf 2:0. Zwei Elfmeter sorgten dann für die endgültige Entscheidung. Für das 3:0 des Ligaprimus sorgte Docekal, der in Minute 76 vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle war. Christoph Pelikan stellte schließlich in der 83. Minute den 4:0-Sieg für St. Bernhard sicher und verwandelte den zweiten Strafstoß. Am Ende kam der USV St. Bernhard/F. gegen den SV Straning zu einem verdienten Sieg.

Pflichtaufgabe erfüllt

Wer soll St. Bernhard noch stoppen? Der USV St. Bernhard/F. verbuchte gegen SV Straning die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nordwest-Mitte weiter an. Wer St. Bernhard besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 13 Gegentreffer kassierte der USV St. Bernhard/F. St. Bernhard weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Momentan besetzt Straning den ersten Abstiegsplatz. Die Offensive des Gasts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 24 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Die Defensivleistung des SV Straning lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den USV St. Bernhard/F. offenbarte SV Straning eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. St. Bernhard wandert mit nun 40 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Straning gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Sonntag reist der USV St. Bernhard/F. zum SC Mautern, zeitgleich empfängt der SV Straning den SV UNIQA Ziersdorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV St. Bernhard/F. – SV Straning, 4:0 (1:0)

83 Christoph Pelikan 4:0

76 Michal Docekal 3:0

64 Daniel Zotter 2:0

8 Michal Docekal 1:0