Hollenburg siegt bei Bergern

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit 0:2 verlor der SV Bergern am vergangenen Samstag zu Hause vor rund 50 Fans gegen den SV Hollenburg. Auf dem Papier ging Hollenburg als Favorit ins Spiel gegen Bergern – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des SV Hollenburg gegangen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Einziger Aufreger in der ersten Halbzeit war die Rote Karte (18.) von Hollenburgs Thomas Käppl (Torchancenv.). Doch auch die Gastgeber mussten die Partie mit zehn Spielern beenden, da Andreas Aschauer (Tätl.) nach 74 Minuten ebenfalls mit Rot vom Platz gestellt wurde. Jakub Gandziarowski brach für Hollenburg dann den Bann und markierte in der 80. Minute die Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Norbert Jankto für einen Treffer sorgte (91.). Letzten Endes ging der SV Hollenburg im Duell mit dem SV Bergern als Sieger hervor.

Hollenburg springt auf Rang acht

Bergern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel das Heimteam in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 12. Die Defensive des SV Bergern muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 53-mal war dies der Fall. Nun musste sich Bergern schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SV Bergern ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nachdem Hollenburg die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der Gast aktuell den fünften Rang. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Hollenburg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Hollenburg momentan auf dem Konto. Der SV Hollenburg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Am nächsten Sonntag reist Bergern zum SV Straning, zeitgleich empfängt Hollenburg die SG Kirchberg-Wagram/Altenwörth.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Bergern – SV Hollenburg, 0:2 (0:0)

91 Norbert Jankto 0:2

80 Jakub Gandziarowski 0:1