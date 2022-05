Nächste Pleite für Lengenfeld gegen Rehberg

Details Montag, 09. Mai 2022 01:37

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Cardea Rehberg erreichte vor rund 220 Zuschauern einen 3:1-Erfolg beim SC Lengenfeld. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

Die Anfangsphase des Spiels verlief durchaus ausgeglichen. Patrick Klaffl nutzte die Chance für den SV Rehberg und beförderte in der 19. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Fezulla Sali schnürte einen Doppelpack (53., EM/78.), sodass der SV Cardea Rehberg fortan mit 3:0 führte. Kurz vor Ultimo war noch Tobias Kiener zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Lengenfeld verantwortlich (89.). Letzten Endes holte der SV Rehberg gegen den Gastgeber drei Zähler.

Lengenfeld rutscht auf Platz neun ab

Mit 24 ergatterten Punkten steht der SC Lengenfeld auf Tabellenplatz neun. Wo bei Lengenfeld der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 31 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat der SC Lengenfeld derzeit auf dem Konto. Lengenfeld taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der SV Cardea Rehberg behauptet nach dem Erfolg über den SC Lengenfeld den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe des SV Rehberg lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 59 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SV Cardea Rehberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Sechs Spiele ist es her, dass der SV Rehberg zuletzt eine Niederlage kassierte.

Während Lengenfeld am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim USV St. Bernhard/F. gastiert, duelliert sich der SV Cardea Rehberg zeitgleich mit dem SC Hadersdorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Lengenfeld – SV Cardea Rehberg, 1:3 (0:1)

89 Tobias Kiener 1:3

78 Fezulla Sali 0:3

53 Fezulla Sali 0:2

19 Patrick Klaffl 0:1