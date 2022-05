Herbe Pleite für SV Straning beim SC Mautern

Details Sonntag, 22. Mai 2022 01:14

1. Klasse Nordwest-Mitte: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Mautern und der SV Straning mit dem Endstand von 7:0. An der Favoritenstellung ließ Mautern vor rund 100 Zuschauern keine Zweifel aufkommen und trug gegen SV Straning einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte der SC Mautern das bessere Ende für sich reklamiert und einen 1:0-Sieg geholt.

Die Gäste hielten zunächst gut mit. Die Gastgeber gingen dann in Minute 30 durch Matthäus Schütz in Front. Komfortabel war die Pausenführung von Mautern nicht, aber immerhin ging der SC Mautern mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Mauterns Schütz führte schließlich das 2:0 herbei (55.). Für das 3:0 des SC Mautern sorgte Erik Luca Exner, der in Minute 61 zur Stelle war. Nun war die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Der vierte Streich von Mautern war Vojtech Soupal vorbehalten (69.). Marko Paurevic vollendete zum fünften Tagestreffer in der 72. Spielminute. Auch in der Nachspielzeit kannte der SC Mautern keine Gnade und Matthäus Schütz markierte den siebten Treffer (93.), seinen dritten an diesem Tag. Am Ende kam Mautern gegen Straning zu einem verdienten Sieg.

Dreierpack von Schütz und klarer Heimsieg

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Mautern in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Elf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Mautern momentan auf dem Konto.

89 Gegentreffer musste der SV Straning im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Der Tabellenletzte ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhren die Gäste bisher ein. Mit nur 30 Treffern stellt SV Straning den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Mit nun schon 19 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Straning alles andere als positiv. In neun ausgetragenen Spielen kam der SV Straning in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Während der SC Mautern am kommenden Sonntag den SV Hollenburg empfängt, bekommt es SV Straning am selben Tag mit dem USV Atzenbrugg/H. zu tun.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Mautern – SV Straning, 7:0 (1:0)

93 Matthaeus Schuetz 7:0

81 Raffael Sagmuellner 6:0

72 Marko Paurevic 5:0

69 Vojtech Soupal 4:0

61 Erik Luca Exner 3:0

55 Matthaeus Schuetz 2:0

30 Matthaeus Schuetz 1:0