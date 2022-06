Hollenburg zerstört wohl alle Titelträume des SV Rehberg

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:47

1. Klasse Nordwest-Mitte: Hollenburg spuckte dem SV Rehberg in die Suppe und siegte vor rund 180 begeisterten Fans deutlich mit 7:4. Der SV Hollenburg hat mit dem Sieg über den SV Cardea Rehberg einen Coup gelandet. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 2:2 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Martin Wedlich versenkte die Kugel zum 1:0 (12.). In der 24. Minute brachte Norbert Jankto den Ball im Netz des SV Rehberg unter. Das 2:1 von Hollenburg stellte Alin Ginghina sicher (29.). Hans Gill erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 34 Minuten auf 3:1. Mit der Führung für den SV Hollenburg ging es in die Kabine. Mit dem 4:1 von Gill für Hollenburg war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). Für das zweite Tor des SV Cardea Rehberg war Mohamed Ali Ben Hadj Amor verantwortlich, der in der 64. Minute das 2:4 besorgte. Benjamin Hofer (77.) und Ginghina (86.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des SV Hollenburg. Fezulla Sali witterte seine Chance und schoss den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 3:6 für den SV Rehberg ein (88.). In Minute 89 musste Fezulla Sali mit Gelb-Rot vom Platz. Der SV Hollenburg ließ den Vorsprung in der 90. Minute durch den kurz zuvor eingewechselten Reinhard Füllerer anwachsen. Kurz darauf traf Paul Baumgartner in der Nachspielzeit für den SV Cardea Rehberg (91.). Schlussendlich verbuchte Hollenburg gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Torfestival beendet wohl alle Titelhoffnungen

Der SV Hollenburg befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Hollenburg kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon sieben Spiele zurück.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der SV Rehberg in der Tabelle stabil. Erfolgsgarant des SV Cardea Rehberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 74 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die gute Bilanz des SV Rehberg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SV Cardea Rehberg bisher 15 Siege, sechs Remis und drei Niederlagen.

Am Sonntag muss der SV Hollenburg beim USV Atzenbrugg/H. ran, zeitgleich wird der SV Rehberg vom USV St. Bernhard/F. in Empfang genommen.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Hollenburg – SV Cardea Rehberg, 7:4 (3:1)

91 Paul Baumgartner 7:4

90 Reinhard Fuellerer 7:3

88 Fezulla Sali 6:3

86 Alin Ginghina 6:2

77 Benjamin Hofer 5:2

64 Mohamed Ali Ben Hadj Amor 4:2

57 Hans Gill 4:1

34 Hans Gill 3:1

29 Alin Ginghina 2:1

24 Norbert Jankto 1:1

12 Martin Wedlich 0:1