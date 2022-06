Meisterparty! St. Bernhard gewinnt Topspiel gegen Rehberg deutlich

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:19

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Rehberg steckte gegen St. Bernhard eine deutliche 1:5-Niederlage ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der USV St. Bernhard/F. den maximalen Ertrag. Durch das 1:1 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Dominik Zotter machte in der siebten Minute das 1:0 von St. Bernhard perfekt. Der SV Cardea Rehberg brauchte den Ausgleich, aber die Führung des USV St. Bernhard/F. hatte bis zur Pause Bestand. Für das 2:0 von St. Bernhard zeichnete Michal Docekal verantwortlich (53.). Für das 3:0 des Heimteams sorgte Maximilian Ableidinger, der in Minute 61 zur Stelle war. Tim Schleinzer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den Tabellenführer (79.). Nun waren auch die letzten Zweifler überzeugt. In der Schlussphase gelang Patrick Klaffl noch der Ehrentreffer für den SV Rehberg (80.). Kurz vor Schluss traf Mario Ploderwaschl für den USV St. Bernhard/F. (92.). Letztlich feierte St. Bernhard gegen den SV Cardea Rehberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg und somit auch den Meistertitel. Wir gratulieren.

St. Bernhard/F. ist Meister!

Nach 25 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den USV St. Bernhard/F. 60 Zähler zu Buche. Mit nur 20 Gegentoren hat St. Bernhard die beste Defensive der 1. Klasse Nordwest-Mitte. In den letzten fünf Partien rief der USV St. Bernhard/F. konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Beim SV Rehberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 54 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (75). Das Konto des Gasts zählt mittlerweile 51 Punkte. Damit steht der SV Cardea Rehberg kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Nur viermal gab sich der SV Rehberg bisher geschlagen.

Am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) reist St. Bernhard zum SV Hollenburg, gleichzeitig begrüßt der SV Cardea Rehberg den SV UNIQA Ziersdorf auf heimischer Anlage.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV St. Bernhard/F. – SV Cardea Rehberg, 5:1 (1:0)

92 Mario Ploderwaschl 5:1

80 Patrick Klaffl 4:1

79 Tim Schleinzer 4:0

61 Maximilian Ableidinger 3:0

53 Michal Docekal 2:0

7 Dominik Zotter 1:0