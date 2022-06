USV Atzenbrugg/H. mit Kantersieg bei Heldenberg

Details Sonntag, 19. Juni 2022 01:17

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Heldenberg kassierte zum Saisonabschluss eine 0:5-Klatsche gegen den USV Atzenbrugg/H. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Atzenbrugg/H. heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte vor rund 90 Zuschauern schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte der SV Heldenberg mit 4:3 gesiegt.

Marko Bojo brachte USV Atzenbrugg/H. in der 26. Minute in Front. Niklas Figl erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 29 Minuten auf 2:0. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Mit den Treffern zum 5:0 (49./59./78.) sicherte Figl Atzenbrugg nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Der USV Atzenbrugg/H. überrannte Heldenberg förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Niklas Figl der Mann des Tages

Der SV Heldenberg befindet sich am 26. Spieltag – also amEnde der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Im Angriff des Gastgebers fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 36 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Zum Saisonende hat der SV Heldenberg acht Siege, zwölf Niederlagen und sechs Unentschieden auf dem Konto stehen.

USV Atzenbrugg/H. befindet sich mit 37 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Einschließlich der aktuellen erzielte Atzenbrugg 67 Treffer im gesamten Saisonverlauf. Was für den USV Atzenbrugg/H. bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und sieben Remis stehen neun Pleiten gegenüber. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte USV Atzenbrugg/H. nochmal groß auf und gewann die letzten vier Spiele.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Heldenberg – USV Atzenbrugg/H, 0:5 (0:2)

78 Niklas Figl 0:5

59 Niklas Figl 0:4

49 Niklas Figl 0:3

29 Niklas Figl 0:2

26 Marko Bojo 0:1