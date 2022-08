SV Ziersdorf rupft Horn Amateure

Details Samstag, 13. August 2022 01:04

1. Klasse Nordwest-Mitte: Saisonauftakt in der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Rund 150 Zuschauer kamen in die Watzinger-Arena nach Ziersdorf und wollten das Spiel der ersten Runde gegen die SV Horn Amateure sehen. Der SV Horn Amateure konnte dem SV UNIQA Ziersdorf zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:5.

Die Gastgeber gaben von Beginn an Vollgas. Tomislav Kovacevic trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Ziersdorf in Front. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der SV Ziersdorf auf 2:0 durch Roman Maximillian Kollar (39.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Kovacevic seinen zweiten Treffer nachlegte (41.). Ziersdorf gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Ziersdorf feiert gelungenen Saisonauftakt

Mit dem 4:0 von Marcel Genger für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.). Der SV Ziersdorf baute den Vorsprung in der 78. Minute durch den Treffer zum 5:0 durch Kollar aus. Schließlich feierte Ziersdorf gegen die Horn Amateure am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV UNIQA Ziersdorf – SV Horn Amateure, 5:0 (3:0)

78 Roman Maximilian Kollar 5:0

52 Marcel Genger 4:0

41 Tomislav Kovacevic 3:0

39 Roman Maximilian Kollar 2:0

11 Tomislav Kovacevic 1:0