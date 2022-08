Traumstart für USV Atzenbrugg/H. gegen den SV Bergern

Details Sonntag, 14. August 2022 01:22

1. Klasse Nordwest-Mitte: An die 100 Besucher wollten das Spiel der ersten Runde zwischen dem USV Atzenbrugg/H. und dem SV Bergern beobachten. Dabei bekamen sie einen klaren Heimsieg zu sehen. USV Atzenbrugg/H. kam am ersten Spieltag zu einem 4:0-Sieg gegen Bergern.

Die erste Halbzeit brachte keine Treffer und so war das Spiel auch weitgehend offen. In der 33. Minute ging Atzenbrugg dann durch Lubos Halabrin in Führung. Es blieb danach bei dem einen Treffer und ließ so noch für die Gäste alles im Bereich des Möglichen. Zur Pause wussten die Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Trotz Unterzahl: Souveräner Erfolg der Heimelf

Die Heimelf wollte in Halbzeit zwei aber nicht mehr solange mit dem Toreschießen warten. Julian Kampf schoss die Kugel zum 2:0 für den USV Atzenbrugg/H. über die Linie (58.). Nach 65 Minuten musste Atzenbruggs Yannick Soura mit Rot (Foul) das Feld verlassen. Die Gastgeber waren nun in Unterzahl. Durch ein Eigentor von Patrick Kern verbesserte der USV Atzenbrugg/H. den Spielstand auf 3:0 für sich (72.). Der USV Atzenbrugg/H. baute den Vorsprung in der 83. Minute durch einen weiteren Treffer von Lubos Halabrin auf 4:0 (Freistoß) aus. Am Ende feierte Atzenbrugg einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen Bergern kam USV Atzenbrugg/H. zu einem verdienten Sieg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Atzenbrugg/H. – SV Bergern, 4:0 (1:0)

83 Lubos Halabrin 4:0

72 Eigentor durch Patrick Kern 3:0

58 Julian Kampf 2:0

33 Lubos Halabrin 1:0