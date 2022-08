Neun Tore im Duell Hollenburg gegen Gablitz

Details Montag, 22. August 2022 04:38

1. Klasse Nordwest-Mitte: Das Spiel der 3. Runde lockte rund 110 Besucher nach Hollenburg, wo der SV Hollenburg den SV Gablitz empfing. Das Eintrittsgeld hat sich gelohnt - es gab neun Tore zu sehen. Der SV Hollenburg hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 4:5-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Abtasten? Fehlanzeige! Der SV Gablitz geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Benjamin Hofer das schnelle 1:0 für Hollenburg erzielte. In der 14. Minute brachte der SV Gablitz durch Jan Moravec den Ball im Netz des SV Hollenburg zum 1:1-Ausgleich unter. Für das zweite Tor des SV Gablitz war Lukas Krickl verantwortlich, der in der 21. Minute das 2:1 besorgte. Das 2:2 von Hollenburg bejubelte Marek Frimmel (30.), nachdem er einen Strafstoß verwandelte. Acht Minuten später ging der SV Gablitz durch den zweiten Treffer von Krickl erneut in Führung. Die passende Antwort hatte Bernhard Soucek parat, als er in der 40. Minute zum 3:3-Ausgleich traf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Niederlage in letzter Minute

Baran Kaplan war zur Stelle und markierte das 4:3 des SV Gablitz (70.). Die Gäste bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Robert Janiss für den Ausgleich sorgte (74.). In der Nachspielzeit schockte Kenan Ipci den SV Hollenburg, als er das Führungstor und gleichzeitig den Siegestreffer für den SV Gablitz erzielte (91.). Zum Schluss feierte der SV Gablitz einen dreifachen Punktgewinn gegen Hollenburg.

In den insgesamt 26 Spielen der letzten Saison fuhr der SV Hollenburg 37 Punkte ein, was schlussendlich den achten Platz bedeutete.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Gablitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

Am kommenden Sonntag tritt Hollenburg beim SV Bergern an, während der SV Gablitz zwei Tage zuvor den SV Heldenberg empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Hollenburg – SV Gablitz, 4:5 (3:3)

91 Kenan Ipci 4:5

74 Robert Janiss 4:4

70 Baran Kaplan 3:4

40 Bernhard Soucek 3:3

38 Lukas Krickl 2:3

30 Marek Frimmel 2:2

21 Lukas Krickl 1:2

14 Jan Moravec 1:1

2 Benjamin Hofer 1:0