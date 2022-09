SV Heldenberg lässt es gegen Bergern richtig krachen

Details Sonntag, 04. September 2022 00:59

1. Klasse Nordwest-Mitte: Über 110 Besucher kamen nach Heldenberg und wollten das Spiel des SV Heldenberg gegen den SV Bergern mitverfolgen. Bergern hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten vier Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:4 gegen den SV Heldenberg.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Tomas Bednar brachte den SV Bergern in der 48. Minute in Front. Nur wenige Sekunden später der Schock für die Gäste. Sadin Husovic lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Heldenberg den 1:1-Ausgleich (49.). Dass die Heimmannschaft in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Paul Gessl, der in der 71. Minute zur Stelle war. Durch ein Eigentor von BergernsMathias Döber verbesserte der SV Heldenberg den Spielstand auf 3:1 für sich (74.). Florian Schmidt schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 4:1 für den SV Heldenberg in die Höhe. Am Schluss gewann Heldenberg gegen den SV Bergern.

Zwei Eigentore zwangen Bergern in die Knie

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Heldenberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des SV Heldenberg bei.

Bergern findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14.

Am nächsten Samstag reist Heldenberg zum SV UNIQA Ziersdorf, zeitgleich empfängt der SV Bergern die SG Röschitz/Roggendorf-K.J.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Heldenberg – SV Bergern, 4:1 (0:0)

76 Florian Schmidt 4:1

74 Eigentor durch Mathias Doeber 3:1

71 Paul Gessl 2:1

49 Eigentor durch Sadin Husovic 1:1

48 Tomas Bednar 0:1