Der SV Spitz rettet einen Punkt beim SV Gablitz

1. Klasse Nordwest-Mitte: Das Spiel vom Freitag zwischen dem SV Gablitz und dem SV Spitz/Donau endete vor rund 120 Zuschauern mit einem 3:3-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

In der dritten Minute bejubelte der SV Spitz vor 120 Zuschauern einen Treffer von Luca Söllner – neuer Spielstand: 1:0. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Erhan Sahin nach einem abgefälschten Freistoß den 1:1-Ausgleich (7.). Im Anschluss fanden beide Mannschaften gute Chancen vor. Lukas Krickl versenkte die Kugel dann zum 2:1 (25.) für die Heimelf. Aus der Ruhe ließ sich Spitz nicht bringen. Die Gäste spielten sich einige Chancen heraus. Dominik Rester enteilt seinem Gegenspieler am Flügel und legt uneigennützig auf und Söllner erzielte den 2:2-Ausgleich (31.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Spitz feiert starken Kucera und Joker Schöberl

Nach 49 Minuten vergaben die Gastgeber eine Großchance für die neuerliche Führung. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SV Gablitz nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Sahin in diesem Spiel (57.), nachdem er in eine flache Hereingabe rutscht und den Ball im Eck unterbringen konnte. Spitz-Keeper Thomas Kucera glänzte dann mit einigen starken Paraden. Den Ausgleichstreffer hatte der SV Spitz/Donau in Minute 86 im Repertoire. Luca Söllner wurde perfekt in die Tiefe geschickt und spielte einen Stangelpass auf Schöberl, der den Ball aus 11 Metern im Netz unterbrachte. Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Beim SV Gablitz präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Mit neun Punkten aus fünf Partien ist das Heimteam noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem vierten Tabellenplatz.

Der SV Spitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte den Gästen, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sieben Punkten steht Spitz auf Platz sechs. Der SV Spitz/Donau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits elf Gegentore verdauen musste.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein. Der letzte Dreier liegt für den SV Gablitz bereits drei Spiele zurück.

Am kommenden Samstag trifft der SV Gablitz auf den SC Lengenfeld, der SV Spitz spielt tags zuvor gegen den SV Bergern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Gablitz – SV Spitz/Donau, 3:3 (2:2)

86 Mario Schoeberl 3:3

57 Erhan Sahin 3:2

31 Luca Soellner 2:2

25 Lukas Krickl 2:1

7 Erhan Sahin 1:1

3 Luca Soellner 0:1