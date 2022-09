Klare Sache für Hollenburg gegen Mautern

Details Montag, 19. September 2022 00:26

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 175 Zuschauer sahen das Spiel der 7. Runde. Hollenburg gewann gegen den SC Mautern mit 3:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der SV Hollenburg den maximalen Ertrag.

Marek Frimmel brachte Mautern in der 16. Minute ins Hintertreffen, als er einen Strafstoß verwandeln konnte. Hollenburg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die Gäste starteten besser in Halbzeit zwei. Doch in der 66. Minute brachte Bernhard Soucek das Netz für das Heimteam zum Zappeln und stellte auf 2:0. Frimmel besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den SV Hollenburg (73.) und das wieder vom Elfmeterpunkt aus. Am Ende behielt Hollenburg gegen den SC Mautern die Oberhand.

Erster Saisonsieg für Hollenburg

Der SV Hollenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Hollenburg gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Hollenburg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz.

Mautern findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht.

Nur einmal ging Hollenburg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Samstag tritt der SV Hollenburg beim SV Horn Amateure an, während der SC Mautern einen Tag zuvor den SV Heldenberg empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Hollenburg – SC Mautern, 3:0 (1:0)

73 Marek Frimmel 3:0

66 Bernhard Soucek 2:0

16 Marek Frimmel 1:0