Heimsieg gegen Röschitz/R.: USV Furth gut in Form

Details Sonntag, 25. September 2022 00:28

1. Klasse Nordwest-Mitte: Fast 130 Zuschauer kamen an die Anton-Brandl-Sportanlage nach Furth um das Spiel der 8. Runde mitzuverfolgen. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom USV Furth und Röschitz/Roggendorf, die mit 2:1 endete. Hundertprozentig überzeugen konnte der USV Furth dabei jedoch nicht.

Schon nach vier Minuten fanden die Gastgeber die erste große Chance zur Führung vor. In Minute sieben verhindert der Pfosten die Führung für die Gäste. Für den Führungstreffer der Gastgeber zeichnete Peter Engelhart per Kopf verantwortlich (11.). Die Gäste kamen dann aber besser ins Spiel und konnten die Partie ausgeglichen gestalten. Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Das 1:1 der Gäste stellte Jaromir Grim mit einem Elfmeter sicher (56.). Der USV Furth brachte in Person von David Weißenböck den Ball zum 2:1 über die Linie (69.). Am Ende behielt der USV Furth gegen Röschitz/Roggendorf die Oberhand.

Röschitz/Roggendorf bleibt im Keller stecken

Der USV Furth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des USV Furth bei.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. Die mittlerweile 21 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Röschitz/Roggendorf musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der USV Furth setzte sich mit diesem Sieg von Röschitz/Roggendorf ab und belegt nun mit zehn Punkten den fünften Rang, während die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt. Röschitz/Roggendorf steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der USV Furth mit aktuell zehn Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Furth beim SV Spitz/Donau an, während die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. zwei Tage zuvor den SC Mautern empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Furth – SG Röschitz/Roggendorf-K.J, 2:1 (1:0)

69 David Weissenboeck 2:1

56 Jaromir Grim 1:1

11 Peter Engelhart 1:0