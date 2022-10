Last-Minute-Remis: Zellerndorf holt einen Punkt gegen Bergern

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:46

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 150 Besucher kamen in das Günther-Stättner-Stadion nach Zellerndorf. Das Spiel vom Freitag zwischen dem SV Zellerndorf und dem SV Bergern endete mit einem 3:3-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Oleksiy Chereda brachte Zellerndorf in der 20. Minute in Front. In der 35. Minute brachte Vinzenz Bussek das Netz für den Gastgeber zum Zappeln und glich zum 1:1 aus. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Hulusi Akkus auf Seiten von Bergern das 1:2 (44.) per Freistoß. Der SV Zellerndorf nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Christoph Zeilinger schockte Zellerndorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SV Bergern (71./79.). Bergern schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (91.) traf Chereda mit seinem Freistoß zum 3:3-Ausgleich für den SV Zellerndorf. Letztlich trennten sich Zellerndorf und der SV Bergern remis.

Last-Minute-Remis: Chereda wird zum Held von Zellerndorf

Der SV Zellerndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Gewinnen hatte bei Zellerndorf zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Bei Bergern präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Die letzten Auftritte waren mager, sodass der Gast nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Mit diesem Unentschieden verpasste Zellerndorf die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich der SV Zellerndorf trotzdem und steht nun auf Rang 13. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Der SV Zellerndorf hat nächste Woche den SV UNIQA Ziersdorf zu Gast. Kommenden Sonntag (15:30 Uhr) bekommt der SV Bergern Besuch vom USC Ruppersthal.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – SV Bergern, 3:3 (2:1)

91 Oleksiy Chereda 3:3

79 Christoph Zeilinger 2:3

71 Christoph Zeilinger 2:2

44 Hulusi Akkus 2:1

35 Vinzenz Bussek 2:0

20 Oleksiy Chereda 1:0