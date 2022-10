Souveräner Erfolg des USV Atzenbrugg/H. bei Hollenburg

Details Montag, 03. Oktober 2022 00:45

1. Klasse Nordwest-Mitte: Über 180 Besucher kamen zu diesem Spiel der 9. Runde nach Hollenburg. Der USV Atzenbrugg/H. erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Hollenburg. Atzenbrugg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Abtastphase dauerte nicht all zu lange. Benjamin Hofer war es, der vor 180 Zuschauern für den SV Hollenburg den Führungstreffer besorgte (11.). Mit einem schnellen Doppelpack (14./15.) zum 2:1 schockte Julian Kampf das Heimteam und drehte das Spiel zum 2:1 für Atzenbrugg/H. In Minute 26 vergaben die Heimsichen die große Chance wieder auszugleichen. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Lubos Halabrin beförderte das Leder zum 3:1 des USV Atzenbrugg/H. über die Linie (57.). Marek Frimmel verkürzte für Hollenburg später in der 68. Minute auf 2:3. Julian Rauscher beseitigte mit seinen Toren (76./82.) die letzten Zweifel am Sieg von USV Atzenbrugg/H. Am Schluss gewann Atzenbrugg gegen den SV Hollenburg.

Atzenbrugg/H. im Verfolgerfeld

Hollenburg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die bisherige Saisonbilanz des SV Hollenburg bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Hollenburg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der USV Atzenbrugg/H. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Hollenburg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 22-mal schlugen die Angreifer von USV Atzenbrugg/H. in dieser Spielzeit zu. Atzenbrugg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der USV Atzenbrugg/H. vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Am kommenden Freitag tritt Hollenburg bei der USC Kirchberg/Altenwörth an, während USV Atzenbrugg/H. einen Tag später den SV Heldenberg empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Hollenburg – USV Atzenbrugg/H, 2:5 (1:2)

82 Julian Rauscher 2:5

76 Julian Rauscher 2:4

68 Marek Frimmel 2:3

57 Lubos Halabrin 1:3

15 Julian Kampf 1:2

14 Julian Kampf 1:1

11 Benjamin Hofer 1:0