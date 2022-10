Blamage für SV Ziersdorf beim SV Zellerndorf

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:38

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 200 Besucher kamen in das Günther-Stättner-Stadion nach Zellerndorf. In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. Zellerndorf schickte den SV Ziersdorf mit 3:0 vom Platz. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei Ziersdorf für triste Mienen.

Die ersten Minuten waren ausgeglichen. Ladislav Senkyrik trug sich dann in der 27. Spielminute in die Torschützenliste ein, als er zum 1:0 einköpfte. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Vinzenz Bussek das 2:0 zugunsten des SV Zellerndorf (40.), nachdem er von Matthias Rain ideal bedient wurde. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Senkyrik brachte Zellerndorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (63.). Letztlich fuhr der SV Zellerndorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zellerndorf besiegt den Tabellenführer

Für Zellerndorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Zellerndorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Zellerndorf bei. In den letzten fünf Partien ließ der SV Zellerndorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Mit beeindruckenden 22 Treffern stellt der SV UNIQA Ziersdorf den besten Angriff der 1. Klasse Nordwest-Mitte, allerdings fand Zellerndorf diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz des SV Ziersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Ziersdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SV Zellerndorf hat nächste Woche den USV Furth zu Gast. Der SV UNIQA Ziersdorf ist am Sonntag auf Stippvisite beim USC Ruppersthal.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – SV UNIQA Ziersdorf, 3:0 (2:0)

63 Ladislav Senkyrik 3:0

40 Vinzenz Bussek 2:0

27 Ladislav Senkyrik 1:0