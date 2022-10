Schon in Halbzeit eins: SV Spitz bricht bei Mautern ein

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:25

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SC Mautern stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem SV Spitz/Donau vor rund 150 Zuschauern mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Mautern erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

In der 14. Minute trafen die Gastgeber durch Matthäus Schütz zum ersten Mal ins Schwarze. Der SC Mautern erzielte in der 23. Minute das 2:0 und wieder wurde Matthäus Schütz als Torschütze gefeiert. Für ruhige Verhältnisse sorgte Christopher Mair, als er das 3:0 für Mautern besorgte (33.). Der SC Mautern baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Mario Rester beförderte den Ball in der 36. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Mautern auf 4:0. Bis zum Schlusspfiff durch den Referee betrieb der SV Spitz nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten des SC Mautern.

Sieg schon vor der Pause eingetütet

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Mautern im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Wer den SC Mautern besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte Mautern. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Mautern. Mit vier Siegen in Folge ist der SC Mautern so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Schlappe behält Spitz den siebten Tabellenplatz bei. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SV Spitz/Donau auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Mautern stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SC Lengenfeld vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Spitz den SV Horn Amateure.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Mautern – SV Spitz/Donau, 4:0 (4:0)

36 Eigentor durch Mario Rester 4:0

33 Christopher Mair 3:0

23 Matthaeus Schuetz 2:0

14 Matthaeus Schuetz 1:0