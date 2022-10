Klarer Heimerfolg vom SV Zellerndorf gegen den USV Furth

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:16

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit 1:4 verlor der USV Furth am vergangenen Freitag deutlich gegen den SV Zellerndorf. Auf dem Papier hatten die über 150 Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Zellerndorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Der USV Furth geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Markus Reilinger das schnelle 1:0 für den SV Zellerndorf erzielte. Für das 2:0 von Zellerndorf zeichnete Ladislav Senkyrik verantwortlich (29.). Die Hintermannschaft des USV Furth ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Die Gäste konnten nach der Pause wieder anschließen. Adam Kitta witterte seine Chance und schoss den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 1:2 für die Gäste ein (59.). Vinzenz Bussek beförderte dann jedoch das Leder zum 3:1 des SV Zellerndorf über die Linie (68.). Senkyrik überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für die Heimmannschaft (77.). Schlussendlich verbuchte Zellerndorf gegen den USV Furth einen überzeugenden Heimerfolg.

Anschlusstor von Kitta bleibt nur ein Ehrentreffer

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Zellerndorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Zellerndorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 32 Gegentreffern hat der USV Furth schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Das heißt, der USV Furth musste durchschnittlich 3,2 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der USV Furth findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Dem USV Furth muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Nordwest-Mitte markierte weniger Treffer als der USV Furth. Der USV Furth taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Der SV Zellerndorf tritt am kommenden Samstag beim SC Mautern an, der USV Furth empfängt am selben Tag den USC Ruppersthal.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – USV Furth, 4:1 (2:0)

77 Ladislav Senkyrik 4:1

68 Vinzenz Bussek 3:1

59 Adam Kitta 2:1

29 Ladislav Senkyrik 2:0

7 Markus Reilinger 1:0