Kein Sieger: Lengenfeld und Mautern trennen sich unentschieden

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:48

1. Klasse Nordwest-Mitte: Das Spiel vom Samstag zwischen dem SC Lengenfeld und dem SC Mautern endete vor rund 300 begeisterten Zuschauern mit einem 3:3-Remis. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Mautern gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der SC Mautern der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Die Gäste fanden in den ersten Minuten die besseren Chancen vor. Doch auch die Heimelf hatte gute Möglichkeiten in Führung zu gehen. In der 28. Minute lenkte Manuel Hofer den Ball nach einem Freistoß mit dem Kopf zugunsten des Gasts ins eigene Netz. Wer glaubte, Lengenfeld sei geschockt, irrte. Mario Franzl schickte Mischling ins Laufduell und Simon Mischling machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (33.). Dann war der Vorlagengeber selbst zur Stelle. Mario Franzl machte, nach Zuspiel von Julian Steininger, in der 36. Minute das 2:1 des Gastgebers perfekt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Moritz Schwaiger den Vorsprung des SC Lengenfeld auf 3:1 (40.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Florian Ettenauer seine Chance und schoss das 2:3 (42.) für Mautern. Zur Pause war Lengenfeld im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 62. Minute sicherte Ettenauer seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Lengenfelds Franz Aschauer sah in der Schlussminuten noch Rot wegen Foulspiels. Letztlich trennten sich der SC Lengenfeld und der SC Mautern remis.

Mautern mit diesem Punkt an der Spitze

Lengenfeld belegt momentan mit 13 Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 17:17 ausgeglichen. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Lengenfeld bei.

Mautern übernimmt nach dem errungenen Punkt die Tabellenführung der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Die Offensivabteilung des SC Mautern funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 24-mal zu. Sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Mautern momentan auf dem Konto. Der SC Mautern blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Lengenfeld tritt kommenden Donnerstag, um 19:30 Uhr, beim SV Horn Amateure an. Zwei Tage später empfängt Mautern den SV Zellerndorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Lengenfeld – SC Mautern, 3:3 (3:2)

62 Florian Ettenauer 3:3

42 Florian Ettenauer 3:2

40 Moritz Schwaiger 3:1

36 Mario Franzl 2:1

33 Simon Mischling 1:1

28 Eigentor durch Manuel Hofer 0:1