Souveräner Sieg des USC Ruppersthal über den USV Furth

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:39

1. Klasse Nordwest-Mitte: Etwa 100 Besucher kamen zur Anton-Brandl-Sportanlage nach Furth. Der USV Furth steckte gegen den USC Ruppersthal eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Der USCR setzte sich standesgemäß gegen den USV Furth durch.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste nach nur vier Minuten. Doch dann kamen auch die Gastgeber erstmals gefährlich vor das Tor des Gegners. Doch erst Matthias Tschany traf vor 100 Besuchern mit einem Freistoß aus großer Distanz zum 1:0 (28.). Nico Schneider nutzte die Chance für den USC Ruppersthal und beförderte in der 36. Minute das Leder per Kopf zum 2:0 ins Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Andre Hofer besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den USCR (72.). Letztlich fuhr der Gast einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Ruppersthal bleibt Tabellenführer

Mit 35 Gegentreffern hat der USV Furth schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Das heißt, die Heimmannschaft musste durchschnittlich 3,18 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der USV Furth findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Dem USV Furth muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Nordwest-Mitte markierte weniger Treffer als der USV Furth. Der USV Furth musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USV Furth insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der USV Furth taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der USC Ruppersthal führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Wer den USCR besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte der USC Ruppersthal. Die Saison des USCR verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der USC Ruppersthal ungeschlagen ist.

Am kommenden Samstag trifft der USV Furth auf den SV Gablitz, der USCR spielt am selben Tag gegen den SC Mautern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Furth – USC Ruppersthal, 0:3 (0:2)

72 Andre Hofer 0:3

36 Nico Schneider 0:2

28 Matthias Tschany 0:1